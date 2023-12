Desde Seguridad apuntan a recuperar 1000 patrulleros que estaban abandonados "por problemas insignificantes"

"El proyecto que tiene el gobierno es que las comisarías no sean lugar de detenidos, pero los medios que tenemos para cumplirlos hoy no alcanzan. Nosotros, habiendo dejado hace cuatro años 495 presos, hoy estamos recibiendo 1.700, es decir, tres veces y media más de lo que dejamos porque en cuatro años la infraestructura penitenciaria estuvo prácticamente congelada. Ahora estamos tomando medidas de emergencia y luego de los operativos en comisarías aún quedan 1.550 personas detenidas, agregó.

presos.jpg

Por otra parte, con el visto bueno del gobernador Maximiliano Pullaro, que días atrás hizo el mismo pedido, el ministro de Justicia y Seguridad aseguró: "Sobre este tema en el corto plazo podría haber novedades ya que le pedimos al gobierno nacional la cárcel federal en construcción de Larrechea. Queremos que Nación nos entregue la tenencia y uso, en préstamo, comodato, en tenencia precaria, o bajo cualquier título, y nosotros en una semana la ponemos operativa, y trasladamos a los presos federales junto a otros 1.000 detenidos más de provincia allí y logramos que el número de presos en comisarías sea mínimo".

Agregó además: "Ya hay sobre esto un primer visto bueno por parte de la ministra Bullrich por lo cual se harán los estudios técnicos y jurídicos del servicio penitenciario para ver si nos la otorgan. Asimismo, la provincia también tiene pensado la construcción de un nuevo penal de alto perfil que si bien no puede ser revelado en este momento el lugar exacto de su construcción, sí se puede revelar que la provincia de Santa Fe tiene en posesión el emplazamiento donde a través de una construcción modular se podrá tener a disposición 3.000 plazas para que quienes lleguen después de nosotros, no tengan el mismo problema, sino una obra en curso que le permita tener un lugar para los presos".

En cuanto a cómo se tomó por parte del personal policial el levantamiento de las licencias por 90 días destacó: "Por supuesto que no es lindo que a alguien le corten las vacaciones pero le estamos pidiendo un gran sacrificio al personal policial, al personal administrativo como al del servicio penitenciario, porque hemos asumido en un momento donde los elementos para brindarle seguridad a la gente están colapsados y desmantelados. Además que comprendan que no le vamos a pedir nada que no estemos dispuestos a hacer nosotros. El gobernador ya dispuso y también dio a conocer que el personal político del gobierno no podrá tomarse vacaciones por lo menos durante el primer año y a lo mejor se extienda durante los cuatro años de trabajo".

Estado de los móviles

Por último hizo referencia al tema de los móviles policiales con los que cuenta la provincia luego de encontrar una gran cantidad de vehículos abandonados en galpones sin el mantenimiento necesario, muchos de ellos casi 0 km.

Al respecto manifestó: "En 15 días tendremos 70 móviles más. Se trata de los que estaban parados por problemas insignificantes. Uno por ejemplo estaba sin funcionamiento porque debía cambiársele la pastilla de freno, cuando se la colocan estaba sin batería y al arrancarlo el alternador ya no cargó. Es lo que sucede en seis meses si uno deja parado un móvil sin solucionarle el inconveniente".

"Tenemos muy pocos móviles operativos en toda la provincia. Una de las auditorías que estamos llevando adelante es de logística, pero desde el lunes 11 de diciembre a las 7 el equipo de Seguridad y Justicia están en la UR I y UR II con talleres móviles que hemos contratado para que realicen el diagnóstico y refacciones urgentes a la espera de trámites que si todo sale bien, a corto plazo nos permitirá tener 1.000 nuevos patrulleros", cerró.

