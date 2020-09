Desesperados: comerciantes de La Ribera, "sacan el shopping a la calle"

"La idea es sacar los comercios a la calle. Si lo que molesta es el shopping, no tiene sentido porque podes trabajar en una galería o en cualquier otro comercio y no lo podes hacer acá", dijo en declaraciones a LT10.

Explicó en cuanto a la modalidad: "De las 12 a las seis de la tarde, sacar la ropa a la calle. Invitamos a todo el mundo que venga a apoyarnos. Y para ver si nos escuchan y seguiremos sacándolos. Nos vamos a instalar en las galerías y vamos a sacar los muebles, ropa; y atenderemos como sea, pero no podemos seguir más esperando y con esta discriminación"

"Realmente esto no tiene sentido, no aguantamos más, los empleados, las cargas; todo recae sobre nosotros y desde que empezó la pandemia no estamos trabajando. Queremos que la política se haga cargo de esta situacion", finalizó