Desgarrador mensaje de la tía del joven asesinado por el exnovio de una amiga

La tía de Augusto Paulón publicó un fuerte y emotivo mensaje en su perfil de Facebook. El joven de 23 años falleció en la tarde del sábado en el hospital Cullen tras recibir en la madrugada dos balazos parte del exnovio de una amiga, con la que se encontraba al momento del ataque en la esquina de 9 de Julio y Quintana del barrio Fomento 9 de Julio. Pese al dolor por la pérdida, la familia del joven decidió donar sus órganos.





"Nuestro Augusto, este es nuestro hijo , nuestro amigo , nuestro hermano... en este caso mi sobrino, este pibe hermoso y no sólo de facha, hermoso de corazón, de alma , el de las historias fantásticas que se transformaron en sueños que con sacrificio, ayuda de sus padres y fruto de su trabajo de a poco fue logrando", así lo describe Sara Patricia Paulón en el mensaje que compartió a horas de que se conociera la noticia del fallecimiento del joven.









"Una lacra , un bueno para nada , un tal del que nadie puede decir lo que yo les digo de Augusto...nos lo quitó....lo dejó sin sueños....no le permitió concretar muchas cosas ....no le permitió Vivir", escribe la tía de Augusto.

"Nosotros tenemos no se si decir consuelo, satisfacción , no encuentro la palabra correcta, de saber que Augusto ya no estando con nosotros seguirá viviendo en cada persona que reciba una partecita de él...mientras vos quitas vidas el hoy está salvando muchas.... en nuestros corazones por siempre mi cielo El Agu Paulon".