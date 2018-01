Desmienten que los peces hallados en el río Coronda sean los llamados "vampiros"

"Tanto en el río Paraná como en su cuenca (el río Coronda es un brazo del Salado, de unos 150 kilómetros de largo, que corre próximo al Paraná hasta que confluye en él) no tenemos ninguna especie de pez que sea parasística de seres humanos o pueda afectar al hombre cuando ingresa al río. Por lo tanto quiero llevar tranquilidad a la comunidad y aclarar que el pez que se muestra en el video no es el que se dice sino que es el famoso «chupador» (nombre científico Paravandellia oxyptera) que es de la misma familia de bagres pero no representa peligro alguno", comenzó a explicar el biólogo.