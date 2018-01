Rápidamente, el posteo tuvo una gran repercusión y generó todo tipo de comentarios. Es que sin dudas, son pocas las personas que han visto, y que recuerdan, al "Chivo" sin su mostacho.

Rossi acompañó la fotografía de su nuevo look con una emotiva despedida a su fiel compañero: "Hoy lo despedí. Me acompañó desde mis inicios militantes, allá en los 80, contra la dictadura . Estuvo cuando fui concejal, diputado y Ministro de Defensa. Conoce a mis 4 hijos tanto como yo. Estuvo en invierno y verano, con lluvia y con sol, en las buenas y en las malas. Transpiro y se baño conmigo. Me acompañó siempre, observando con agudeza todo lo sucedido en estos casi 40 años. Te voy a extrañar, gracias por todo #chaubigote