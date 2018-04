Deuda de Nación: "Necesariamente se tiene que llegar a un acuerdo este mes"

Esta semana, la Legislatura preguntó a través de tres proyectos respecto del cumplimiento de compromisos que asumió el gobierno nacional con la provincia al momento de la firma del consenso fiscal, entre ellos la acreencia por coparticipación que mantiene el gobierno nacional con Santa Fe.









Cabe recordar que, a último momento, el 16 de noviembre pasado (cuando se suscribió el pacto fiscal), el gobernador Miguel Lifschitz consiguió que se incluyera una cláusula que tenía como vencimiento el 31 de marzo pasado, para que Nación realizara una propuesta concreta de pago para la deuda que a valores históricos asciende a 23.000 millones de pesos, y que la provincia calculó con intereses en 50.000 millones de pesos.





Quince días antes del final de marzo, el gobierno de Macri convocó a Lifschitz y realizó una oferta que consistía en pagar con títulos públicos y obras de infraestructura. A ese ofrecimiento, el gobierno santafesino respondió con una contrapropuesta. Sin embargo, a 15 días de vencido un nuevo plazo, ya que el primero fue el establecido por la Corte Suprema en noviembre de 2015 cuando dio 120 días de plazo para estimar un monto y definir una forma de pago, aún no hay novedades concretas; aunque sí optimismo de que en los próximos días se pueda llegar a un entendimiento.





Al menos así lo expresó el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, en diálogo con UNO Santa Fe. "Después de dos años y tanto reclamar, hoy tenemos una mesa concreta en la cual estamos tratando de llegar a un acuerdo a partir de la deuda generada. Obviamente que ya hay un incumplimiento del plazo fijado por el consenso fiscal y eso no es positivo, pero entendemos que dada la magnitud de la deuda y la importancia que tendría para Santa Fe que hubiese un acuerdo, más que preocuparnos por el incumplimiento de este plazo, tratamos de fortalecer el ámbito de negociación, con la expectativa de que podamos llegar a un acuerdo dentro de los próximos días", manifestó.

—¿Ustedes sienten que hay un avance entonces?

—Hubo una contrapropuesta nuestra e incluso hemos tenido intercambios con funcionarios de segundas líneas de los ministerios del Interior y de Hacienda en vistas a tratar de encontrar una redacción definitiva del acuerdo de pago que pueda satisfacer a ambas partes. Se está tratando de construir un acuerdo, tenemos cierto grado de expectativa de que eso pueda suceder. Estamos a la espera de que Nación pueda dar el lk a dos o tres cuestiones puntuales que les hemos planteado que en el caso de acceder nos permitiría arribar a un acuerdo. Nuestra preocupación central pasa por algunos elementos que definen la característica de los títulos públicos que nos están proponiendo y, por otro lado, alguna redacción que nos permita tener la certeza de o la garantía de que las obras que vayamos a priorizar sean efectivamente ejecutadas en un horizonte de tiempo determinado.

—¿Es intención recibir efectivo o eso ya se ha resignado?

—En la propuesta original, la que elevamos en julio del año pasado, un 30% planteamos que se cancele por transferencias desde enero de este año y entendemos que debería contemplar un componente en efectivo. Ahora bien, dadas las reuniones que venimos manteniendo y las dificultades que entendemos que tiene el gobierno nacional para que uno de los componentes sea en efectivo, como gobierno de la provincia decimos que ese no puede ser el elemento determinante para que haya o no acuerdo. En ese sentido, lo que decimos es que si el acuerdo lo vemos con una mirada de mediano y largo plazo, no nos preocupa que no incorpore un componente en efectivo y estamos dispuestos a resignar ese componente en el esquema de pago, en la medida en que lleguemos a un acuerdo respecto de los otros dos elementos.

—¿Estas cuestiones están cercanas a resolverse?

—Están identificados cuáles son los puntos en donde no hubo acuerdo, y tenemos propuestas concretas hechas desde la provincia y que están a consideración del gobierno nacional. Si tuvieran aceptación podríamos estar relativamente cerca de llegar a un acuerdo.

—¿De qué monto estamos hablando en virtud de que la propuesta de pago de deuda de Santa Fe se enmarcaba en unos 50.000 millones de pesos?

—Lo que planteo es que hoy, mucho más que montos, la discusión pasa por los otros dos elementos; cómo se emiten los títulos (con qué características) y cómo se garantiza que las obras que pidamos sean efectivamente ejecutadas en los próximos años. Hoy, de algún modo, la discusión de los montos no diría que está cerrada, pero está muy cerca de cerrarse, no pasa por ahí el eje de la discusión.





—¿Las obras están definidas? Lo pregunto en virtud del contrapunto con el intendente de Santa Fe que pidió que el puente Santa Fe-Santo Tomé esté incluido, cuando esta obra forma parte de otra deuda de Nación con Santa Fe.

—Las obras van a ser priorizadas por el gobierno de la provincia y no están definidas. Lo que no es prudente es que cada uno de lo presidentes de comuna e intendentes hagan estos planteos en el ámbito que no corresponde. Creo que en este momento incluso estamos en una mesa de negociación, gracias a que el gobernador tuvo el acierto de incorporar esta cláusula en el consenso fiscal, sino seguramente seguiríamos esperando la convocatoria nacional, que en los dos años anteriores no llegó nunca. Hoy nos han convocado porque tienen una fecha límite que el consenso establecía y tienen voluntad de cumplimiento, por lo menos eso es lo que nos han hecho saber. Hay que apostar a que a través de ese diálogo entre ambos niveles de gobierno se llegue efectivamente a un acuerdo, pero no me parece que corresponda que cada intendente plantee en un ámbito que no corresponde cuál es la prioridad para su localidad. Es totalmente legítimo y por supuesto que cada uno puede tener su mirada respecto de cuál es la obra más importante para su localidad, pero esa discusión la tenemos que dar los santafesinos.

—En este contexto, ¿es una opción que Santa Fe deje de cumplir con el consenso fiscal?

—Objetivamente, el consenso hoy se está incumpliendo por parte del Estado Nacional porque pasó la fecha límite establecida y no se llegó a un acuerdo y pasó concretamente porque nos convocaron por primera vez a negociar quince días antes de la fecha límite, cuando el acuerdo se firmó el 16 de noviembre. Nosotros el 17 le escribimos a los ministros nacionales diciendo que estábamos a disposición para empezar a conversar y llegar a tiempo con un acuerdo. Bueno, la primera convocatoria fue a mediados de marzo. Entonces, claramente no se llegó a cumplir con los plazos por una demora de Nación en hacer la convocatoria y hacer la propuesta. Ahora bien, la verdad es que estamos con la expectativa de llegar a un acuerdo que puede ser importante para la provincia con una mirada a largo plazo. Quince días más o menos, a nuestro entender no definen la importancia del tema que está dada por llegar a un buen acuerdo. Ahora, necesariamente se tiene que llegar a un acuerdo en el transcurso del presente mes, porque sino estaríamos dando una señal claramente negativa, no solo de que el gobierno nacional no cumple la sentencia de la Corte Suprema, sino que no cumple siquiera la palabra firmada por el propio presidente pocos meses atrás.