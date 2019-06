Este martes autoridades de la Regional IV de Educación brindaron declaraciones a la prensa local sobre el caso que adelantó UNO Santa Fe este martes y que tiene al director de una escuela técnica de la ciudad denunciado por acoso. Según adelantaron desde la cartera educativa, la alumna pidió cambiar de escuela después de radicar la denuncia. Confirmaron que al mismo tiempo el docente se pidió una licencia por motivos de salud.

El delegado de la Regional IV de Educación, Juan Cruz Jiménez, expresó: "Tomamos intervención con nuestro equipo supervisor el 20 de mayo y a partir de allí hay un proceso de denuncias que interviene un fiscal. Tenemos la instrucción de ponernos a disposición del fiscal y eso fue de la mano de un pedido de licencia por motivos personales de salud que el agente –por el director– tiene derecho a tomarlo. Eso hizo por un lado que el docente en cuestión no esté en este momento en la escuela y que la alumna que sintió una situación de acoso, lo digo porque cada caso es particular y en cada caso se compara y no corresponde, también había pedido un cambio de escuela".

Cabe destacar que según miembros de la institución describieron a UNO Santa Fe, una mujer que trabaja en el lugar también habría presentado una denuncia por acoso laboral. Sobre este punto Jiménez dijo que hasta el momento de manera formal hay presentada en la justicia una sola denuncia.

Asimismo aclaró: "El proceso fue de una semana en esta escuela técnica con el equipo supervisor y el socioeducativo para ver los pasos a seguir. La denuncia fue realizada por la familia de una alumna, que está en el ultimo año".

"La denuncia dice que hay cosas que se dijeron que no corresponden entre un mayor y una menor. El acoso es una situación que merece ser investigada, que es muy delicada porque también tenemos que escuchar a la persona que ha sido denunciada. Eso es un proceso que lleva escucha y es lo que sucedió durante estos cuatro días", agregó Jiménez.

Sobre cómo actúa el Ministerio de Educación en estos casos delicados y cómo protegen a las víctimas declaró: "A las denuncias nosotros las tomamos como un proceso formal a una autoridad competente, pero también en ese sentido estamos dispuestos a revisar antecedentes, testimonios y habilitar la palabra. Es lo que hacemos todos los días en las escuelas porque lejos de ocultar, lo que nosotros hacemos es escuchar".

"Las denuncias tienen que hacerse. Porque sino quedamos en un «dijo, no dijo», no podemos prejuzgar. Pero también somos responsables de proteger el trayecto de la persona que denuncia", relató.

En relación a la víctima detallaron desde la Regional IV: "La alumna cambió de institución, incluso luego de haber hecho la denuncia. El supervisor intervino muy rápidamente y accedió al pedido de la familia. Así que por un lado tenemos a la alumna en otra escuela y al director con una licencia fundamentada".

Y agregaron: "La alumna está contenida por el equipo socioeducativo, por eso decidimos resguardar su trayectoria con todas las garantías posibles. Nosotros emprendemos un trabajo sobre el resto de los alumnos de la institución. Creemos que como institución es importante fortalecer los espacios de diálogo y de escucha para los estudiantes".