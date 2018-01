El 2017 fue el año con más femicidios en la provincia de la última década

De la mujeres asesinadas, 22 no superaban los 34 años de edad. Los datos surgen del revelamiento que lleva adelante el equipo de violencia de género que lidera la concejala rosarina Norma López.





"El 2016 cerró con la triste y terrible cifra de 36 femicidios. El 2015 había cerrado con 31 mujeres asesinadas por la violencia machista y en 2014 habían sido 10. Es evidente el retroceso del Estado pese a las cientos de acciones que se realizan, al movimiento de mujeres y al grito unánime de la sociedad en el #NiUnaMenos. Al momento existen 3 casos no resueltos y por eso no están contabilizados", aseguró López, al analizar el informe y agregó a UNO Santa Fe: "Valoramos lo que significa el esfuerzo de los distintos gobiernos. Ahora, está claro que no alcanza".









10 fueron registradas en la capital provincial. Asimismo hubo 16 en el departamento Rosario; tres en el departamento Castellanos, dos en el departamento Del total de mujeres asesinadas por la violencia machista,. Asimismo hubo 16 en el departamento Rosario; tres en el departamento Castellanos, dos en el departamento Belgrano al igual que el departamento San Martín; y un caso de femicidio se dio en cada uno de los departamentos de San Lorenzo, San Jerónimo, San Cristóbal, General López y Garay.





Con respecto a la ciudad de Santa Fe argumentó que "tiene muchísimas cosas en los movimientos de mujeres. Han puesto delante en toda la provincia los aspectos que tienen que ver con la agenda pública. Con el Ni Una Menos ha sido de mayor organización las posturas. Pero no alcanzan las políticas públicas que existen".









Otro dato que llama la atención en el relevamiento es que en diciembre se cometieron 7 femicidios; en octubre 6; en enero 4 y en abril otros 5, estableciendo los meses con mayores índices de violencia contra las mujeres. Por otra parte, de los 38 casos, 32 femicidios fueron del círculo íntimo de la víctima; 11 de su pareja, 6 de su expareja, 7 de un pariente, 8 de un conocido, 3 de un desconocido y 3 sin datos.





"Hay que generar políticas de inclusión para las mujeres. Lo que está claro es que ninguno de los tres Estados tiene políticas de prevención en materia de violencia de género".









"Mientras no haya prevención, que eso se da con acceso a los derechos humanos de las mujeres con mirada de equidad a todo lo que signifique trabajo digno, formación, educación no va a haber posibilidades de modificar la estructura patriarcal ni el machismo en esta sociedad".





"Nosotros creemos que depende mucho de los gobiernos locales. Ese es el primer reclamo porque allí es donde se tiene el primer contacto los ciudadanos y las ciudadanas".









"Los gobiernos locales y después el provincial son los que hay que fortalecer hoy porque en el marco de las políticas que lleva a cabo Mauricio Macri no podemos esperar que haya políticas de inclusión hacia las mujeres. El gobierno de Macri es bastante misógino. Construye otros relatos con respecto a los roles de las mujeres, no tiene en su gabinete mucha integración de mujeres y se ha retrocedido mucho con los recortes en los presupuestos".





Primer registro oficial de violencia de género

A mediados de diciembre, la Subsecretaría de Políticas de Género divulgó datos del primer Informe del Registro Único de Situaciones de Violencias hacia las Mujeres (Ruvim). Las cifras oficiales indican que en mayo, junio, julio y agosto, se contabilizaron 3.692 casos de violencia de género, un alto porcentaje son mujeres de entre 30 y 49 años. La mayoría de las agresiones es realizada por exparejas y ocurre en horarios nocturnos y de madrugada.





En cuatro meses, de este total, 2.448 casos -el 66,31 por ciento- son denuncias policiales, otros 973 -un 26,35 por ciento- por consulta o atención médica, 153 casos -4,14 por ciento- por asesoramiento y orientación, 67 -1,81 por ciento- por denuncia judicial y los casos no especificados son 51 -1,38 por ciento-.

De los casos cuantificados, hay 629 casos sin edad específica. Hasta 14 años hay 280 casos; entre 15 y 18 años, 231; entre 19 y 29 años, 991; entre 30 y 49 años 1.244 casos y de 50 para adelante, 317.

La mayoría de los agresores son exparejas, un 50 por ciento. Le siguen los novios o parejas que son 227 casos, un 29 por ciento; otros familiares, un 11 por ciento y agrupados en "otros" hay 67 casos.

Además se estableció que las agresiones tienen lugar en su mayoría durante la noche o la madrugada con 256 situaciones, a la tarde con 164 casos y de mañana con 113 casos.





A dónde pedir ayuda y denunciar: 0800 444 0420. Teléfono Verde de violencia familiar, las 24 hs. O llamar al #144 o al #911.

La provincia de Santa Fe terminó el año con seis femicidios en los últimos tres días del año - entre la masacre de barrio Alfonso otra mujer muerta en la localidad de Máximo Paz -. Un cierre así, marca una preocupante creciente de violencia machista. En 2017, se registraron 38 casos de femicidios, siendo el año con más cantidad de muertes de mujeres en la última década.