El 80% de la obra pública de Santa Fe es financiada por el gobierno provincial

El gobierno de la provincia de Santa Fe, lleva adelante el mayor plan de Infraestructura de los últimos 50 años, prueba de ellos son los montos de inversión que se contabilizaron como balance de 2017: 19.441 millones de gastos de capital, de los cuales 12.273 millones de pesos, corresponde específicamente a obra pública ejecutada por el gobierno provincial, al que se van sumando cada semana pequeñas y grandes obras en diferentes localidades de todo el territorio.

"Estamos haciendo muchas obras, más de mil, de pequeña y gran escala en casi todas las localidades: acueductos, obras de energía, escuelas, grandes hospitales como los 3 que inauguramos en 2017, obras para la educación como los 15 institutos de profesorado que estamos construyendo", expresó el gobernador Miguel Lifschitz y agregó que "sabemos que el potencial productivo de Santa Fe está en el interior y por eso no concentramos la obra pública en las grandes ciudades y llegamos a donde cada santafesino y santafesina lo necesita".

A este dato tan alentador, Saglione le agregó: "Se debe destacar no sólo que ha sido elevado el nivel de inversión pública en el territorio provincial en 2017 sino que también esta financiado bajo mecanismos que permiten garantizar su sostenibilidad en el tiempo, es decir que se puede mantener en los próximos años".

Y explicó: "Son varios los elementos que permiten la sostenibilidad de la inversión pública llevada adelante este año: un primer elemento distintivo es que tan solo el 3% de la inversión pública de 2017 fue financiada por recursos discrecionales girados por el gobierno nacional, es decir nuestra inversión pública no está anclada en transferencias del gobierno nacional que en caso de discontinuarse puedan poner en riesgo nuestra inversión pública. En segundo lugar, la sostenibilidad está garantizada ya que no tenemos un nivel alto de endeudamiento sino todo lo contrario. Nuestra provincia tiene niveles de deuda largamente inferiores a los que tienen otras provincias similares a la santafesina, como las provincias de Córdoba , Entre Ríos, Mendoza, Buenos Aires , que tienen un nivel de deuda per capita que esta entre 4 y 6 veces la que tiene la provincia de Santa Fe".