El abogado de Tognoli: "No se puede probar un hecho que no existe"

Asimismo, Oroño argumentó: "Lo he dicho hasta el cansancio. Es un caso que tenía muy poca sustancia jurídica. Es un caso que nació lamentablemente signado por una impronta o una intencionalidad política . La historia la conocemos todos, la publicación en un diario, los personajes que intervinieron, el apartamiento de fiscales y la designación de otro fiscal relacionado a la facción de justicia legítima, la actuación de Gils Carbó como jefa del Ministerio Público Fiscal. Esa era realidad que todos los argentinos la conocemos. Jurídicamente el caso nunca tuvo sentido. Cambió la realidad política del país, perdieron predicamento algunos personajes por suerte, porque si hay algo verdaderamente nefasto para las instituciones argentinas fue la gestión de Gils Carbó frente al Ministerio Público Fiscal, eso explica por qué nació y por qué este caso pudo haber llegado hasta donde llegó".





Sobre el apartamiento de la fiscal a la que se refirió, dijo: "Desconozco cuáles eran las motivaciones políticas pero sí puedo decir que este caso está signado por alguna motivación política porque esto nunca tuvo ninguna razón jurídica válida. Desde el momento en que se hace la denuncia se sabía que Tognoli no era usuario de esa clave que supuestamente se utilizó para ayudar a este narcotraficante llamado Ascaíni y que Tognoli no tenía ninguna relación con él. Eso no lo digo yo, abogado defensor de Tognoli, lo dijo la fiscal Bettiolo que investigó la causa. Cualquiera puede acceder a lo que fue la declaración de Bettiolo con preguntas explícitas y concretas de mi parte y las respuestas fueron esas. No se puede probar un hecho que no existe".





"La fiscal Viviana Saccone actúa en la última etapa. Luego de que se aparta a la fiscal Bettiolo se designa a un personaje ligado a la facción judicial legítima, el fiscal federal Patricio Murray, luego se suceden otras figuras de la misma afiliación política. Si ustedes googlean en este momento «Adolfo Villate» van a ver fotos de este señor haciendo la V de la victoria con una camiseta del Movimiento Evita, no estoy inventando nada, son los personajes que intervinieron en esta causa", agregó.





Sobre la situación actual de Tognoli, el abogado Oroño respondió: "Queda en libertad a partir de este momento –afirmó–. Estuvo cinco años y tres meses detenido, exactamente. Lo urgente es tratar de rehacer su vida después de estar cinco años en la prisión injustamente, porque detrás de todo esto hay seres humanos. El costo fue grande para Tognoli en cuanto a su desprestigio, su estatus social y también su salud y la de su familia. Lo prioritario es recomponer lo que queda de la maltrecha vida de Tognoli y después evaluaremos los pasos a seguir, porque acá evidentemente hay responsabilidades que habrá que dilucidar. Por qué ante una situación tan absurda y artificiosa se llegó hasta donde se llegó".





Por último, al ser consultado si el exjefe de la Policía continúa siendo empleado de la provincia, Oroño aclaró: "Es policía en situación de retiro. Pasó a retiro en el momento mismo que dejó la jefatura de policía para ser detenido, esa es la situación en la que está. No está en actividad en la fuerza policial de la provincia de Santa Fe".

Este jueves el abogado Néstor Oroño realizó declaraciones en UNO en la Radio luego que el exjefe de Policía, Hugo Tognoli , haya quedado en libertad al ser absuelto en una causa por encubrimiento: "Lo que no tiene existencia real no se puede probar nunca. Tognoli jamás tuvo ninguna relación con Ascaíni, entonces ¿qué se podía probar? No es que faltaron pruebas, directamente era imposible que haya pruebas", indicó en la 91.5 pasadas las 17.