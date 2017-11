El Bachillerato de La Vuelta del Paraguayo y Educación llegaron a un acuerdo por los títulos

Desde hace dos semanas, directivos de la escuela de gestión social que funciona en La Vuelta del Paraguayo vienen pidiendo que se establezca un marco legal para bachilleratos populares. En esta línea, mediante un comunicado, la entidad manifestó su preocupación respecto de la "falta de respuestas de parte del Ministerio de Educación de la provincia por los títulos para sus graduados" y de esta manera se puso en marcha una campaña.





En este marco, ayer se llevó a cabo una Jornada Cultural Educativa en la explanada del Ministerio de Educación de la provincia, para visibilizar y reclamar por la certificación de los estudiantes que se reciben este año. Fueron recibidos por las autoridades provinciales y luego de llegar a un entendimiento, se firmó un acta compromiso con la aclaración de una serie de puntos.









En este sentido, el secretario de Educación de la Provincia, Oscar Di Paolo aclaró a UNO Santa Fe una serie de puntos, sobre todo lo que tiene que ver con la entrega de dichas certificaciones y la posibilidad de incluir el servicio educativo de gestión social en el debate de la nueva Ley de Educación . Vale recordar que la provincia tiene dos tipos de servicios educativos: el de gestión estatal y el de gestión privada; para los cuales hay una estructura orgánica y un "andamiaje" normativo que permite regular estos formatos, pero no sucede eso para los de gestión social.





"Como no tenemos el servicio educativo de gestión social, esta escuela de la Vuelta del Paraguayo está al margen del derecho, no existe norma para el funcionamiento de esta institución, por lo tanto no está autorizada por el Ministerio de Educación a funcionar como escuela", explicó Di Paolo y por lo tanto contó que se firmó un acta donde la cartera educativa pide la no inscripción de alumnos a una institución "que no existe". Esto se firmó en conformidad por ambas partes.





Y por otro lado, el funcionario provincial manifestó: "Tenemos un criterio de inclusión y la obligación de escolarizar a los niños, jóvenes y adultos. De manera tal que vamos a recibir a estos jóvenes, tratar de ver si es posible articular lo que ellos definen como el currículum de esta escuela con el de la provincia de Santa Fe y vamos a hacer las evaluaciones y los exámenes que correspondan y, en el caso de acreditar esos saberes, les vamos a otorgar la certificación a esos alumnos mayores de 18 años que aprueben esos contenidos para jóvenes y adultos".





En definitiva este bachillerato no va a funcionar en 2018 por lo menos hasta que se cree la normativa correspondiente; por lo tanto no se inscribirán más alumnos. "Nuestra preocupación es si los alumnos que van a esa escuela saben que no está reconocida por el Ministerio, de ahí nuestro pedido de que no se inscriban más", agregó Di Paolo y mientras tanto comenzarán a trabajar en lo que resta del año en las evaluaciones correspondientes para el próximo año entregar las certificaciones.





Incluirlos en la ley

El funcionario de esta manera aclaró que no significa reconocer la escuela de gestión social como tal, sino que se debatirá si se incorpora o no al régimen educativo provincial. "Si los legisladores de la provincia de Santa Fe, senadores y diputados, consideran que el Ministerio de Educación debe otorgar un servicio educativa de gestión social, se armará la estructura dentro del ministerio y se hará una normativa que regule el funcionamiento de las instituciones como ocurre con la gestión estatal y también con la privada", detalló Di Paolo.





El secretario de Educación también aclaró que "no existe en la provincia ningún instituto o escuela de gestión social, por lo menos reconocido por el Ministerio, entonces no se pueden entregar las certificaciones porque no existe una norma que los regule".





Antes de finalizar, manifestó: "Este es uno de los puntos a debatir para la nueva Ley de Educación. Ya participaron muchas personas, hicieron aportes y todo va a llegar a la comisión bicameral que está formada por diputados y senadores y el Ministerio de Educación, y ahí se armará un texto que será presentado por el gobernador Miguel Lifschitz antes de fin de año; y luego irá a discusión en el recinto para su tratamiento como cualquier ley".





En definitiva si para el año que viene existe una norma que habilite el servicio educativo de gestión social se abrirán las escuelas correspondientes, se creará la norma necesaria y funcionará como cualquier establecimiento de gestión pública o privada, pero mientras tanto el bachillerato de La Vuelta del Paraguayo no seguirá funcionando como tal.