El cantante santafesino que emociona hasta a Tinelli

Diego Carreón es un cantante santafesino que trascendió en las redes sociales por haber logrado emocionar al popular Marcelo Tinelli cuando publicó un video en el que se lo puede ver cantándole a su madre en silla de ruedas. Se sabe que el conductor tiene un gran poder entre sus seguidores y que suele transformar en oro todo lo que toca, por lo que este joven oriundo de barrio Barranquitas está más que agradecido.





Y no es para menos, la publicación que protagoniza ya casi alcanzó los dos millones de reproducciones y los mensajes de halago y felicitaciones son cientos de miles.





En diálogo con UNO, Diego expresó su alegría por lo que esta situación representa para él y su carrera artística. "Realmente no sé cómo llegó el video a Marcelo, pero que lo haya compartido me cambió el panorama. Yo me dedico al canto hace mucho, siempre a pulmón, y ahora tener tanta gente que puede conocerme es genial", dijo.