El comercio advierte que algunos sectores "no podrán hacerle frente al pago del bono"

El titular de la Federación de Cámaras Empresarias del Comercio y Otras actividades (Fececo), Eduardo Taborda, por LT10, dijo que "hay muchas dudas después del anuncio del bono. Una vez más el gobierno nacional sale a dar una noticia pero aún no tenemos información real. No sabemos cómo va a ser, a quién le corresponde y a quién no, si es deducible del impuesto a las ganancias. Nosotros también sabemos que tendríamos que tener mejores ventas porque a través de ellas generamos el recurso a través del cual podemos hacer frente a impuestos, alquiler, sueldo. No estamos en contra de que los empleados ganen lo que tengan que ganar y tengan un sueldo digno. Cuando andamos bien, andamos bien todos, pero con esta medida no vamos a llegar al puerto deseado".