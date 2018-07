El futuro de la autopista Santa Fe Rosario, a un año de su reestatización

En 2017, luego de 24 años de concesión privada, el Gobierno de Santa Fe decidió reestatizar la Autopista Brigadier López bajo la figura de un fideicomiso público denominado "Vial Santa Fe". Un año después, prevén renovación de contrato y continúan las obras articuladas entre provincia y el fideicomiso público que administra la traza.

En ese sentido, la inversión proyectada en obras sobre la traza por parte de la provincia supera los 750 millones de pesos, destinados a la repavimentación de 100 kilómetros de esta importante vía de comunicación; espina dorsal de la producción y el comercio a nivel regional y nacional.





Dichas tareas, actualmente, están concretadas en un 70 por ciento sobre el primer tramo, el cual se proyecta culminar hacia fines del mes próximo y un 40 por ciento en el segundo tramo. Los trabajos se vienen realizando en dos frentes de obras para reconstruir 100 kilómetros de traza, siguiendo de este modo, la línea histórica por ser la primera autopista que se construyó en el país –con fondos provinciales–, atravesando cinco departamentos y uniendo las ciudades de Santa Fe y Rosario.





Además, a fines de agosto se licitará un tercer tramo de obras entre el km 32 y km 100 en sentido descendente (calzada de Santa Fe a Rosario) sumando 68 km a los trabajos mencionados sobre la traza, lo cual implica un presupuesto oficial de 960.879.253,32 millones de pesos.





Al respecto, el ministro de Infraestructura y Transporte, ingeniero José Garibay indicó: "Tras una decisión del gobernador Miguel Lifschitz tomamos el control de la autopista, hemos planificado obras y mejoras de calidad, en este sentido seguimos trabajando para tener un corredor de primera generación" y agregó: "Las inversiones en infraestructura son obras de base porque generan mejores condiciones para los que transitan, productores, industrias y a su vez una mejor administración de los recursos".





Por su parte, el administrador de Vialidad provincial, ingeniero Pablo Seghezzo, manifestó: "Estamos satisfechos con el accionar de Vial Santa Fe; es la demostración desde el gobierno provincial de que una empresa pública puede ser eficiente", y contó: "Hemos avanzado en importantes obras como ser la reparación de todos los accesos, cambio de luminarias a tecnología led, cambio de señalética que refuerza la seguridad vial y el avance de los sistemas tecnológicos, entre otros".





Asimismo, Seghezzo se refirió a las obras viales y destacó: "En un contexto nacional muy complejo, la Provincia sigue avanzando con los trabajos de repavimentación y estamos próximos a finalizar los primeros 100 kilómetros", y adelantó que el próximo mes se licitará la tercera etapa de repavimentación de 70 kilómetros cuyo presupuesto es cercano a los mil millones de pesos.





A su turno, el gerente de Vial Santa Fe, ingeniero Luis Peresutti, remarcó el trabajo articulado con el gobierno provincial y la posibilidad de invertir los ingresos de peaje en obras que benefician la seguridad vial, transitabilidad y conectividad del corredor. "A un año de gestión, el fideicomiso público realizó inversiones millonarias sin subsidios y producto de los ingresos que genera a través de los usuarios de la autopista; esto, sumado a la buena administración y articulación permanente con obras que realiza el gobierno de Santa Fe, hace posible la reconstrucción total de la AP01", concluyó.





Una nueva autopista está en marcha

Para las tareas de repavimentación, se emplazó en Maciel una planta asfáltica italiana de última generación, la primera en su tipo en la Argentina, con una capacidad de producción de 200 toneladas de asfalto por hora.





En este sentido, Pablo Seghezzo indicó que "se está realizando una carpeta de concreto nueva con un asfalto modificado con polímeros para constituir un refuerzo estructural al pavimento de la autopista", lo que "mejorará la transitabilidad".





Los trabajos se llevan a cabo en dos frentes de obras; por un lado, se realizan desde la entrada de San Lorenzo hasta aproximadamente el ingreso a Maciel (calzada descendente km 17 al 32, calzada ascendente km 20 al 55). Por otro lado, se llevan adelante estas tareas en los tramos comprendidos entre los km 100 al 141,25 (calzada descendente) y del km 99 al 108,5 (calzada ascendente).





Mejores servicios

Con una inversión de 14 millones de pesos, Vial Santa Fe incorporó el pago electrónico de peajes con el sistema nacional de interoperabilidad "TelePASE", modalidad que se lanzó con importantes beneficios para quienes se adhieran como ser un 25 por ciento de descuento sobre el valor del peaje y un 42 para quienes se adhieran a través del Banco Municipal. Vale destacar que el nuevo sistema de pago cuenta con un importante número de adherentes que crece día a día.





También, se suma a las inversiones mencionadas la instalación de cartelería con mensajería variable, cartelería tradicional, tachas refractivas en parte del corredor, cerco olímpico para mayor seguridad vial y reparación de banquinas lo cual demandó una inversión millonaria llevada a cabo con recursos propios del fideicomiso público.





Asimismo, se realizó una importante inversión para reemplazar 1.100 luces por artefactos led de última generación; lo cual significa un 95 por ciento del total estipulado que abarca desde el kilómetro cero en Rosario hasta el 155 en río Salado más accesos intermedios generando mejor visibilidad y optimizando la seguridad vial de los viajeros.





Tránsito inteligente

Licitado durante junio con presupuesto oficial de 180 millones de pesos; el equipamiento ITS permitirá que los operadores de la autopista cuenten con una efectiva herramienta para el mayor conocimiento del estado de circulación para la atención de eventos. Dicha iniciativa, brindará a su vez mayor seguridad para los usuarios.





El mismo, propone siete aspectos de importancia para desarrollar eficazmente la gestión de seguridad vial en la Autopista Santa Fe –Rosario:





* Estación de toma de datos por radar (ETDR).





* Paneles de Mensajería Variable (PMV).





* Estaciones de Pesaje Dinámico (EPD)





* Estación Meteorológica Automática (EMA).





* Monitoreo por video.





* Sistema de Gestión y Control Integrado de Tránsito.





* Nodos de Servicio de Red.





Por su parte, las ETDR son equipos basados en tecnología radar para medir velocidad y flujo de vehículos en cada carril mientras que los paneles de mensajería variable tienen la misión de advertir, regular, informar y guiar a los usuarios sobre las condiciones variables o circunstanciales tales como tráfico, meteorología, obras, medidas de seguridad, etcétera.





Asimismo, el pesaje dinámico, facilita la tarea de preselección de las balanzas físicas. Además, las estaciones meteorológicas, contemplan sensores de niebla en diferentes puntos de las autopistas y de la zona de influencia del Centro de Control.





Los datos registrados por estos serán enviados al Centro de Control de forma tal de poder obtener en tiempo real las condiciones climáticas de la autopista y de la zona de influencia en las secciones de monitoreo.





A esto, se suma el monitoreo por video cuyas señales emitidas por cada cámara serán enviadas al Centro de Control. Vale destacar, que la clave de dicho sistema es la efectiva visualización de la mayor parte de la traza con el fin de desarrollar acciones de seguridad vial con rapidez.





Por último, el control integrado de tránsito procesará la información que se registra en todos los equipos electrónicos (PMV, EMA, EPD, ETD, etc.) distribuidos sobre la autopista, y los nodos de servicios comunicaran todos los equipos de ITS (EMA, PMV, ETDR, etc.) con el Sistema de Gestión Integral de Tránsito.





Obras en Accesos para una mayor conectividad

Con un presupuesto cercano a los 100 millones de pesos, la provincia realizó importantes obras en los siguientes accesos e intercambiadores:

Intercambiador acceso a Granadero Baigorria. Trabajos de bacheo y repavimentación completa hasta ruta provincial 34s.

Intercambiador San Lorenzo Sur. Trabajos de bacheo y repavimentación completa hasta puesto de peaje.

Intercambiador San Lorenzo Norte. Trabajos de bacheo y repavimentación completa hasta puesto de peaje.

Acceso a Maciel. Trabajos de bacheo y reconstrucción completa hasta Ruta nacional 11.

Acceso a Arocena. Trabajos de bacheo y repavimentación completa hasta Ruta provincial 80.

Acceso a Coronda. Trabajos de bacheo y reconstrucción acceso en Ruta 64 hasta Ruta nacional 11.

Acceso a Sauce Viejo. Trabajos de bacheo y reconstrucción completa hasta Ruta nacional 11.

Acceso a Santo Tomé. Trabajos de bacheo en intercambiador hasta vía de peaje.