"El gobierno le quiso poner techo a la inflación y la realidad le demostró que estaba equivocado", dijo Lifschitz

El gobernador Miguel Lifschitz se refirió a la a la inminente discusión paritaria que tendrá su gestión con los gremios públicos y tomó distancia de la estrategia del gobierno nacional que busca ponerle un techo del 15% a la discusión al decir que "no tiene sentido establecer límites porque es una discusión libre" entre las partes.





Durante la recorrida que hizo este lunes por los trabajos que se están haciendo en la Casa de la Cultura de Santa Fe Lifschitz evitó ponerle fecha de inicio a la discusión, no mencionó si se va a recurrir a la cláusula gatillo para proteger de la inflación a los asalariados, aunque sí criticó al gobierno y sus estimaciones sobre la inflación, uno de los puntos clave a la hora de discutir aumentos salariales.





"La paritaria va a ser como ha sido todos los años. Es un mecanismo establecido por la ley para una discusión entre la patronal, en este caso el gobierno, y los gremios del sector público. Lo vamos a hacer en las condiciones que lo hemos hecho en los años anteriores", sostuvo.









Al ser consultado sobre si la discusión comenzará con un piso o un techo, el mandatario dijo: "No tiene sentido fijar piso porque las paritarias son libres. Eso es una expresión de deseo que en general después termina no cumpliéndose. El Gobierno nacional ha querido poner pisos o techos a la inflación y la verdad es que la realidad económica les demostró que estaban equivocados con los valores que manejaban; y lo mismo ocurre con las paritarias. Me parece que no tiene sentido establecer cifras y límites porque esto es una discusión libre que se da cuando se juntan las partes, como ocurrió en años anteriores".





"La situación económica de la provincia, como la de todas las otras, es una situación ajustada porque los presupuestos se han ido achicando, acotando, algo que tiene que ver con la menor recaudación, con algunas modificaciones tributarias que todos saben, así que hay que tratar de ajustarse y adaptarse a esas condiciones. Marco que obviamente son de carácter presupuestario", dijo.









Al ser consultado por UNO Santa Fe sobre cómo el decreto presidencial que elimina la paritaria docente nacional condiciona la discusión en Santa Fe, Lifschitz respondió: "No hay cambios respecto de lo que ocurrió el año pasado, cuando tampoco hubo paritaria nacional".