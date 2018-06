El hospital Iturraspe volvió a poner en funcionamiento el quirófano

Las autoridades del hospital Iturraspe debieron activar el protocolo de emergencia este jueves tras detectarse un fuerte olor a combustible en el área de Maternidad. El mismo incluyó desalojar el quirófano de esa área entre otras salas.





Este viernes, a las 14, se pudieron reiniciar las actividades dentro del quirófano, según confirmó Francisco Villano, director del hospital Iturraspe a UNO en la Radio. Además, la autoridad del nosocomio describió que durante la mañana se estuvo trabajando para determinar las causas que originaron la contaminación del sector y poder poner en funcionamiento el quirófano: "Se hizo una reunión con el personal que trabaja en el lugar y se hizo una prueba encerrados a ver si se acumulaba el olor o el vapor y realmente no hubo. Fue mejorando durante la mañana, se siguió ventilando y lavando las cañerías. Así que se pudo volver a la maternidad".





Además, Villano indicó que es la primera vez que pasan por una situación de estas características: "Según el personal de bomberos, para que haya una magnitud de olor dentro del hospital y también desde el exterior debía ser una cantidad realmente importante de combustible. Es difícil que ingresen nafta, estamos hablando de bidones de 50 o 100 litros", explicó Villano.





Al ser consultado por la posibilidad de que este hecho esté vinculado con las estaciones de servicio que están en cercanías al hospital, el directivo afirmó: "Investigamos personalmente con personal del hospital y bomberos y nos dijeron que no, que no hubo ningún tipo de accidente que haga que el combustible haya terminado en la red cloacal. No sabemos cuál es la causa de esto".





"Desde la Municipalidad tomaron muestras de agua en cercanías al hospital para tratar de determinar si contienen nafta. Nunca se produjo nada similar y no sé por qué ahora está pasando esto", agregó Villano.





Durante la jornada complicada, el Iturraspe no se vio obligado a derivar ningún caso al Cullen y todas las actividades del área de maternidad se realizaron en el mismo hospital.