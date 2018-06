El intendente confirmó que se reunirá con autoridades de la EPE

Este lunes a la tarde el intendente José Corral habló con la prensa sobre la reunión que tendrá el martes con autoridades de la EPE: "Vamos a trabajar para ponernos de acuerdo en dos cosas fundamentales y que no estaban claras: el precio que vamos a pagar por cada kilovatio de las luces de las calles y una estimación de qué cantidad de kilovatios consumen las luces en el año. Eso no estaba claro en la relación entre la EPE y la ciudad".





"Además nos va a permitir que cada ahorro por una lámpara que cambiamos a led, signifique un ahorro para la ciudad. Lo más importante es que el vecino no va a recibir la factura, y de hecho ya están llegando las primeras, sin ese renglón del alumbrado público", agregó.





Por otro lado, Corral afirmó: "La empresa nunca nos comunicó cuánto recaudaba por este concepto ni a qué cantidad de kilovatios correspondía. De hecho, el último estudio es de 2008, por lo que está bastante desactualizado. Nosotros creemos que hay modos bastante sencillos para actualizarlos y ponernos de acuerdo en una estimación del consumo y a eso hay que multiplicarlo por el precio del kilovatio, que en el tarifario de la EPE hoy no existe el precio del kilovatio de alumbrado público. Vamos a defender los intereses de los vecinos, por lo que vamos a pagar lo menos posible ese kilovatio que, además, es en horario nocturno, cuando no hay pico de consumo, no requiere de una gran potencia porque es una lámpara cada tantos metros, por lo tanto vamos a pagar lo menos posible".