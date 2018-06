El pan aumenta 20% a partir de este viernes

Sobre el aumento, Jorge Spasitch, presidente de Cipasfe, explicó a UNO: "Hubo reunión de comisión directiva donde se evaluó y realmente estábamos con un desfase muy pronunciado del costo de la harina. Era inesperado un aumento tan grande de la harina. Empezando el año pagábamos 230 pesos la bolsa, y hoy está 650 pesos la bolsa de la harina común, no hablemos de las especiales o 0000".





Además aclaró: "Cipasfe no da un precio general a las panaderías, es estimativo. Cada industria tiene su costo. Pero cualquier panadería que tenga el precio a menos de 48 pesos, no creo que puedan vender".





"Algunos aplicarán el aumento a partir de este viernes, puede ser que otros tarden un poco más pero no dan los costos. Los veníamos aguantando los empresarios pero no se puede más porque la harina se incrementa semana a semana. Le puedo decir que el consumidor de pan lo va a seguir comprando porque en relación a otros productos alimenticios uno se puede acomodar; entre 48 y 50 pesos van a poder encontrar un buen pan para comprar. A las facturas no hubo que aumentarlas todavía. Por lo que podemos saber, Santa Fe es una de las ciudades donde más barato está el pan", indicó Spasitch.

