El sentido recuerdo de la hija de Jorge Obeid a cuatro años del fallecimiento del exgobernador

El 28 de enero de 2014, a los 66 años, falleció el ex gobernador Jorge Obeid. El reconocido dirigente político tenía cáncer y pese a su lucha incansable contra la enfermedad su cuerpo no resistió. Ese día, una verdadera multitud se acercó a despedir los restos del mandatario.









A cuatro años de su fallecimiento, su hija, Alejandra Odeid le dedicó sentidas palabras en redes sociales y compartió un video homenaje en su honor.





"4 años. Y yo sé que no te fuiste. Porque estás en mis pensamientos todos los días. Estás en mis acciones y en mis toma de decisiones. Estás en los chistes pícaros y en las salidas ocurrentes. Sé que no te fuiste porque estás en la gente que te recuerda con cariño y con orgullo a través de una anécdota o un agradecimiento por tus buenas acciones. Estás en tus hijos, en tus nietos y en tu compañera de vida. Estás en los rincones de la casa con la familia y estás también en las casas de muchos santafesinos. Estás en los mates amargos y en la canción. Estas en los libros. Estás en los compañeros y en los que no los son. Sé que no te fuiste. Estás, por siempre, en mi corazón. Te extraño", escribió Alejandra en Facebook.









Un dirigente histórico





Obeid fue concejal y dos veces intendente de la ciudad de Santa Fe , diputado provincial y nacional y dos veces gobernador de la provincia, lo que lo convertió en uno de los principales protagonistas de la política santafesina desde la recuperación democrática. Ocupó varios cargos provinciales y nacionales en el PJ, al que se afilio en 1972, habiendo sido presidente del justicialismo santafesino en más de una ocasión.





Qué te vas a ir...

Qué te vas a ir...

Estás presente en el Ejemplo de Honestidad, Humanismo y Compromiso como Dirigente Político que dejaste...

Honraste la Política, Honraste la Militancia...

Quién dijo que te fuiste hace cuatro años Jorge "Turco" Obeid?



En la década del 70 fue titular de la Regional II de la JP y a sus órdenes se movilizaron miles de jóvenes, militó en Montoneros y debió exiliarse en Perú.





Oriundo de Diamante, Entre Ríos, adonde nació el 24 de noviembre de 1947, Obeid llegó a Santa Fe a los 17 años para estudiar Ingeniería Química en la UNL, la que convertiría en su profesión y ejercería entre los años 1977 y 1987, en que fue electo concejal.





Embed Jorge Alberto Obeid.

24 de noviembre de 1947 - 28 de enero de 2014. pic.twitter.com/SptZq0N1Mp — Federico Ramseyer (@fede_ramseyer) 28 de enero de 2018



Obeid sobrellevó en los últimos tiempos su enfermedad con estoicismo y ejemplar fortaleza no dejando que le impidiera desarrollar su activa y prolífica carrera política. La campaña electoral de 2013 fue todo un desafío para su afectada salud.





Dos semanas antes de morir tuvo un ACV menor, que fue superado sin mayores consecuencias, hasta que sufrió una nueva descompensación después de una larga entrevista para un documental del Canal Encuentro que refiere al regreso de Perón al país. Luego fue trasladado por su esposa a un sanatorio de la ciudad de Santa Fe, donde se comprobó que había sufrido otro ataque cerebral pero más severo, quedó internado y terminó falleciendo días más tarde.