El taxista fue asesinado en la víspera del cumpleaños de su hija de 8 años

El taxista Fernando Rodríguez de 39 años, fue asesinado en la noche del lunes de un balazo en el tórax en inmediaciones del parque Juan de Garay. En medio del dolor, su mujer habló con los medios y contó que él tenía que volver temprano para saludar a su hija antes de la media noche porque hoy cumple 8 años.









“Era el hombre más bueno y el padre más dulce”, dijo la mujer con la voz entrecortada al móvil de Aire de Santa Fe.

Contó que este lunes Fernando había trabajando desde temprano "porque arregló con su jefe para llegar a las 12" a su casa. "Quería ser el primero en saludar a nuestra hija, hoy es su cumple. Él no llegó y Mía lo esperaba", dijo entre lágrimas.





Andrea relató cómo se enteró del trágico episodio que terminó con la vida de su pareja. “Llegó el jefe a casa, pensé que venía a buscar el taxi y vino a darme esta terrible noticia. No me esperaba esto, era tan correcto y cuidadoso trabajando, eso me daba seguridad”, relató.





“Cuando fuimos al Cullen nos dijeron que entró muerto y que tenía un solo disparo en el pecho. No sé lo que pasó, es terrible lo que estamos pasando y todo lo que nos falta”, expresó conmovida Marisa, la madrina de Mía, la hija de Fernando y Andrea. “Pido justicia, no te puedo explicar con palabras lo que hoy estamos pasando”, sentenció.