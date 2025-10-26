Elecciones Legislativas 2025: hasta las 12, la participación electoral en la provincia de Santa Fe fue del 26%

El dato corresponde al total del padrón electoral santafesino. A nivel nacional en tanto el porcentaje es del 23%

Según informó desde la Cámara Nacional Electoral en Santa Fe hasta las 12 ya había votado el 26% del padrón electoral de la provincia de Santa Fe.

En tanto según datos de la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior, a nivel nacional ya había votado el 23% del padrón electoral en todo el país .

En todo el país

Desde las 8 y hasta las 18 se llevará a cabo el proceso correspondiente a las elecciones legislativas 2025. En estas elecciones legislativas se eligen 127 diputados nacionales por las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 24 senadores nacionales en 8 jurisdicciones: CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El proceso electoral involucra a 35.987.634 electores habilitados, de los cuales 1.139.315 son jóvenes de 16 y 17 años que podrán ejercer su derecho al voto por primera vez en elecciones nacionales. Además, 490.726 electores residentes en el exterior están habilitados para emitir su voto.

Para garantizar el desarrollo de los comicios, se habilitan 17.530 establecimientos con 109.046 mesas de votación.

