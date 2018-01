En barrio Los Hornos solicitan un plan para erradicar los microbasurales

La acumulación de basura en ciertas esquinas de Los Hornos ya es una constante y forma parte de la vida cotidiana del barrio desde hace años. Desde la vecinal ya no saber cómo pedirle al área que corresponde poner en marcha un plan para erradicarlos y además idear un programa de concientización y deposición final de los residuos. Ahora con el intenso calor se hace insoportable circular por cientos lugares, sobre todo donde hay terrenos vacíos que al no estar cercados se convierten en depósitos de desechos.





"Hay varios terrenos críticos. Gorostiaga entre San Lorenzo y Saavedra es el más complicados porque hay un gran descampado. Ahí está Pasaje Marsengo y se llena de basura, no solo por los que hacen recolección informal y van ahí a clasificar, sino también de automovilistas que pasan y tiran. Otro lugar clave es frente a la planta de líquidos cloacales en Dr. Zavalla y Gorostiaga", detalló algunos puntos el presidente de la asociación vecinal Los Hornos, Pablo Maldonado.





Una calle que en casi todas las esquinas hay una acumulación de basura desde J. M. Zuviría hasta Pedro de Vega es Gobernador Freyre. En el medio de este trayecto está la plaza Malvinas donde también es un reservorio de desechos. "Pero esto tiene que ver que entre Gobernador Freyre y San Juan, desde Pedro de Vega hacia el sur no hay recolección de residuos y en ese sector hay muchos asentamientos y toda esa gente lleva la basura a Gobernador Freyre o San Juan; y el que vive en esas esquina lo padece", agregó el vecinalista.





Otra esquina emblemática es la de Huergo y Gobernador Freyre que el municipio limpia, pero "dura dos o tres horas porque la gente que vive en Huergo entre Gobernador Freyre y San Juan como no tiene el servicio ni un contenedor donde dejarla va a ese lugar a dejar la bolsa de basura", detalló Maldonado.





Sugerencias

Ante la consulta sobre cuál cree que es la solución, el vecinalista dijo: "O se trabaja para que se extienda el área de cobertura porque es cierto que cuando se hizo el convenio con la empresa esa zona era de cava, pero hoy hay muchas familias vulnerables y la mayoría vive de la basura; o se encuentra algún mecanismo como contenedores como hay en barrio Las Flores u algún otro, pero para que esté más ordenado y sobre todo limpio".





Pero no dejó de mencionar también un "trabajo de concientización con los vecinos que viven allí", dijo y luego agregó: "Se les debe enseñar a ser ordenados, que se debe poner en el contenedor, en ciertos días y horarios, pero lamentablemente no se hace ni uno ni lo otro. Otra tarea que se debe hacer es trabajar en lo terrenos baldíos porque hay grandes terratenientes que les gusta tener grandes terrenos pero no le hacen ni tapial ni vereda y eso la Municipalidad debe intimarlos o sancionarlos".