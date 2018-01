En diez años, el Municipio entregó 4405 escrituras a familias santafesinas

En diez años, el Gobierno de la Ciudad entregó 4405 escrituras a familias santafesinas. Definida como "un acto de justicia e inclusión social" por el intendente José Corral, esta valiosa política pública es desarrollada por el Municipio de forma continua desde 2008. En esencia, posibilita que vecinos de los ocho distritos de la capital provincial accedan a la escritura del terreno en el que vivían desde hace años.





En este sentido, cabe señalar que durante 2017 José Corral entregó 660 escrituras y para este año prevé oficializar más de 600 nuevamente. Además, desde que comenzó el proceso de regularización dominial, más de 10 mil familias de 40 barrios que viven en terrenos municipales empezaron a recorrer el camino para ser propietarios. En este marco, el 60% se encuentra escriturado o con boleto de compraventa. En tanto que el 40% restante ya cuenta con constancia de ocupación o están en proceso de hacer el plano de mensura, subdivisión y loteo.









Un acto de justicia e inclusión





"La alegría contagia, porque es un acto de justicia", afirmó José Corral en la última entrega de escrituras desarrollada en 2017 y completó: "Hay vecinos que hace 50 años que viven en el mismo lugar, que fueron ladrillo por ladrillo armando su casa y nunca tuvieron la oportunidad de tener los papeles. Ahora, con el Plan de Regularización Dominial que llevamos adelante desde 2008, son dueños del lugar en el que viven y sus hijos o nietos lo van a heredar. La casa, el lugar de descanso, encuentro y reunión, queda para siempre en la familia".





Luego, el Intendente subrayó que "hay pocas cosas en la gestión más lindas que ver la felicidad de los vecinos que después de años y años, de haber construido su casa y haber apostado con su familia, llegan hoy a este momento de ser definitivamente propietarios, con todos los papeles y como corresponde. Esto justifica y muestra los resultados de trabajo complejo y meticuloso que diariamente lleva adelante la Agencia Santa Fe Hábitat, relevando casa por casa y visitando a cada familia".





Además, sostuvo que "para la Ciudad también es un momento importante, porque cuando el vecino sabe que es dueño y ese patrimonio va a quedar para sus hijos y sus nietos, también se esmera en cuidarla y mejorar su barrio. De esta manera, juntos el estado y los vecinos, trabajando en equipo y cada uno haciendo lo que hay que hacer, podemos ir trabajando para tener una ciudad mejor y más justa".









Sueños cumplidos





Delfina García vive en calle Diez de Andino al 600 desde hace más de 30 años. Después de recibir la escritura en 2017, confió: "Nunca dejamos de pagar los pocos impuestos que había que pagar. Siempre, moneda a monedita juntando y pagando. Yo siempre me decía que estábamos pagando los impuestos pero me preguntaba cuándo será mi casa. Hoy me siento orgullosa de tener la escritura, de tener mi casa", se expresó visiblemente emocionada.





"Tenemos una alegría enorme por haber recibido la escritura y es muy importante para la familia. Tener nuestra propiedad es muy bueno, es un sueño cumplido, un sueño hecho realidad", aseguró José Luis que es vecino de barrio Eva Perón desde hace tres décadas.





Ana Ayala también resultó beneficiaria del Programa de Regularización Dominial durante el año pasado. Tras el acto formal, con una enorme sonrisa en su rostro, expresó: "Estoy tan emocionada y contenta, porque después de tantos años de esperar, hoy se me dió y soy propietaria del terreno. Les doy las gracias al Intendente, y a todo el equipo que estuvieron todos los días para hacer los trámites. Hoy estoy muy feliz junto a mi familia. Muchas gracias a todos".





Más de tres décadas son las que lleva Edgardo Maidana y su familia viviendo en San Agustín 2. "Ahora la casa será para mis hijos, para que ellos puedan vivir el día de mañana porque un techo es lo mínimo que les podemos dar". Al igual que Edgardo, recibir los documentos que certifican la propiedad de su casa, para Gustavo Garay fue "una gran emoción, estuvimos remando por esto mucho tiempo", dijo el joven y añadió: "Mi mamá es una persona grande y no tenía nada propio, siempre alquilábamos".





Mónica Rodríguez, vecina que reside en barrio Coronel Dorrego, se mostró feliz de tener las escrituras traslativas de dominio: "Gracias a José logré tener los documentos de mi casa después de habérselas pedido tanto a gobiernos anteriores". De esa época, recordó que "si bien entregábamos notas, las recibían y quedaban en un cajón pero hoy con José pudimos lograrlo y estoy más que feliz porque somos más de 42 las familias de mi barrio que estábamos esperando esto. Estoy totalmente agradecida" y remató que "ahora vivo tranquila, en mi casa con papeles".





"Es una gran bendición y estoy muy contenta", contó con una sonrisa María Acevedo, que desde hace siete años que vive en Barranquitas Sur. Para ella, tener los papeles de su casa tiene como ventaja "la seguridad porque no tenés riesgo de que alguien te diga que te tenés que ir y también puedo venderla", ejemplificó pero afirmó que la vivienda "será en el futuro para mi hija".









Regularización dominial





Este plan impulsado por el Municipio, cuyo marco legal se encuentra en la Ordenanza Nº 11631, brinda el derecho de propiedad a las familias a través de la escrituración pública. El Estado municipal, de esta manera, reconoce el derecho que los ciudadanos tienen de ser dueños del terreno y de la casa en la que viven por décadas. El vecino, por su parte, hace su aporte adquiriendo el terreno a un valor apropiado y accesible. Esto ha permitido avanzar con el programa. Estos recursos van a un fondo especial que garantiza la gratuidad de todos los trámites de escrituración y planimetría, que corren por cuenta del Estado municipal.





Los beneficios y ventajas de tener la escritura son, entre otros, que agrega valor a la vivienda al momento de la venta, ya que la escritura garantiza su origen y antecedentes; facilita el acceso a los servicios públicos; legitima el derecho de propiedad, el titular puede disponer libremente del uso y disfrute del bien; posibilita acceder a financiamientos para mejoramiento de viviendas; otorga derecho a rechazar cualquier acción de un tercero a usurpar o adueñarse de la vivienda; permite al titular ofrecer su vivienda en garantía de un crédito común o hipotecario; y genera derechos futuros, ante el fallecimiento del titular los familiares pueden heredar.





Los barrios que están en proceso de regularización dominial son San Lorenzo; Santa Rosa; 12 de Octubre; Estrada; Villa Oculta; Villa del Parque; Barranquitas (Sur, Oeste, Pro Mejoras y Unión y Progreso Barranquitas); San Pantaleón; Roque Sáenz Peña; Villa Hipódromo; Loyola; Varadero Sarsotti; Chalet; Arenales; Estanislao López; Villa Teresa; Nueva Pompeya; Yapeyú, San Martín; Sarmiento; San Agustín; Monseñor Zaspe; Eva Perón; La Nueva Tablada; El Abasto; 29 de Abril; Guadalupe Oeste; Coronel Dorrego; Los Hornos, Santa Marta; C. Namuncurá; La Guardia; Colastiné; Alto Verde, El Abasto, Villa Elsa, Marcos Bobbio, Amante Melgarejo y Alberdi.