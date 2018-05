En Paraná, intimaron al municipio para que informe el impacto ambiental del puente a Santa Fe

La polémica generada por la traza elegida para el enlace vial entre las ciudades de Paraná y Santa Fe sumó un capítulo judicial en las últimas horas a partir de un fallo de la Cámara Segunda de Apelaciones Civil y Comercial de Paraná, que decidió el viernes intimar a la Municipalidad de Paraná para que "se expida respecto del pedido de información pública ambiental" que solicitó la Asamblea Despierta Paraná.





Así lo decidió la vocal de la Sala Tercera de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Valentina Ramírez Amable, quien entendió ajustado a Derecho "hacer lugar a la demanda de amparo deducida por Lisandro Soñez Zapara y Patricia Herbel Pajares y en consecuencia emplazar a la Municipalidad de Paraná para que, en el plazo de 10 días hábiles, se expida respecto del pedido de información pública ambiental formulado en el Expediente Administrativo Nº 6.726/18".





El expediente está caratulado Zapata Soñez Lisandro y otra c/Municipalidad de Paraná s/ Acción de amparo (acceso a la información Pública Ambiental), y cuenta con el patrocinio legal de la abogada Verónica Fischbach.





El Movimiento Despierta Paraná se opone a la traza que finalmente se eligió para el enlace. Desde hace tiempo solicitan formalmente a la a la Municipalidad de Paraná información sobre la traza del puente, su incidencia en la ciudad, el estado en que se encuentra el proyecto y otros aspectos de la obra que entienden deben ser debatidos por la sociedad.