En Rincón, de cada 100 vecinos, solo 35 abonan la tasa municipal

Al asumir su gestión al frente del municipio de San José del Rincón, en diciembre pasado, el intendente Silvio González brindó una conferencia de prensa en la que explicó la difícil situación financiera que atravesaba la ciudad y dijo que había serias dificultades hasta para el pago de sueldos. Consultado este jueves por la actualidad de las arcas municipales, el mandatario reflejó que "la situación no ha cambiado demasiado".

"Por el contrario, recibimos un inventario y un acta de transferencia del municipio con una deuda consolidada, en ese momento, de 1.600.000 pesos, y al día de ayer, esa deuda rondaba los 8.000.000 de pesos", explicó en diálogo con el programa Santa Fe Directo que se emite por Canal 13.

En ese sentido, afirmó que se está trabajando en contener el gasto, en no generar nuevas obligaciones y lograr, a través del otorgamiento de facilidades de pago, que se salden las deudas que los contribuyentes tienen con el municipio. Al respecto, sostuvo que más allá de que desde que Rincón es ciudad comenzó a recibir más fondos por la coparticipación nacional y provincial, "el gran déficit" que tiene la localidad costera es su baja capacidad de generar recursos propios.

"Hoy al municipio le deben más de 20 millones de pesos los contribuyentes. Hay mucho atraso de muchos años, algunos con reclamos judiciales y otros con los que estamos en planes de regularización", resaltó y agregó que sin embargo, lentamente, los vecinos al comenzar a ver obras y presencia del Estado, van regularizando su situación y en los últimos días "ha habido deudas muy importantes que se han abonado".





"La tasa de recaudación del municipio no supera el 35%. Es bajísima", resaltó González.

"¿Se puede decir entonces que de diez contribuyentes, seis no pagan la tasa?", le preguntaron al intendente. "Si, es preocupante", respondió.





Más recursos

Si bien, González evitó hablar de una pesada herencia, remarcó sí que hubo problemas durante la gestión anterior para avanzar también en la generación de nuevos recursos. Como ejemplo, graficó que actualmente los rinconeros deben tramitar su carné de conducir en Monte Vera porque aún no está concluida la pista de examen municipal.

"Sería un ingreso significativo, que podría cambiar y mejorar la recaudación", manifestó y comentó que hoy la pista "tiene dificultades técnicas que hay que corregir".

"No tiene las dimensiones correctas, no tiene señalética, y no tenía el equipamiento para que médicos y psicólogos hagan la evaluación psicofísica, ni aula para los cursos", concluyó.