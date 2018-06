En Rincón, por un problema técnico, algunas llamadas al 911 desde celulares no conectan

Este miércoles se reunió el Consejo de Seguridad de San José del Rincón, para atender la situación que viven los vecinos de esa ciudad respecto de la inseguridad. En ese ámbito, se informó ayer a los rinconeros una situación que se descubrió recientemente, y que es, al menos llamativa: las llamadas al 911 desde algunos sectores de esa zona costera, solamente llegan al servicio de emergencias si el teléfono desde el que se llama pertenece a Personal. Con las otras dos operadoras, la llamada parece que está siendo cursada, pero en realidad, no llega.

"Por eso, mucha gente que se quejaba de que en el 911 no atendían", contó a UNO Santa Fe Oscar Salva, presidente de la vecinal Rincón Norte. "Era porque tenían o Claro o Movistar, pero parece que no hay suficiente cantidad de antenas de esas compañías para recibir las llamadas", relató el vecinalista y agregó: "Por lo menos sabemos de qué se trata, porque anteriormente se acusaba al personal que estaba de guardia de que no cumplía sus funciones, pero era una cuestión tecnológica".

Al respecto, el intendente de Rincón, Silvio González señaló a UNO que desde el municipio se realizaron gestiones ante el Ministerio de Seguridad y que desde esa dependencia se realizó una presentación ante el Ente Nacional de Comunicaciones para que se resuelva el problema. Sin embargo, mientras tanto, el mandatario informó que se realizó un acuerdo con Seguridad para capacitar al personal del Centro de Monitoreo Municipal para que desde allí den aviso al 911.

"El Ministerio de Seguridad realizó una presentación al Enacom y a las empresas Movistar y Claro para que informen cuáles son las dificultades técnicas, y qué posibilidades de inversión hay en la zona para poder resolver esta situación. Lo más importante de esto es que a partir de esta situación podemos informar a los vecinos que no se confíen", resaltó González.

Por este motivo, el intendente reiteró que la recomendación a la ciudadanía es llamar directamente a la Comisaría (0342-4577022) o al Centro de Monitoreo Municipal (0342- 4972398), desde donde se dará aviso al 911 de la situación.





La reunión del Consejo

El miércoles a las 18 se realizó el tercer encuentro del año del Consejo Local de Seguridad, en la sede de la Municipalidad de San José del Rincón. El mismo estuvo presidido por el intendente Silvio González y participaron además de funcionarios y concejales e integrantes de las fuerzas de seguridad de la zona, los representantes de vecinales, instituciones sociales y deportivas de la ciudad.

En el encuentro, además de los problemas con el 911, se habló y realizó la presentación formal de nuevas autoridades policiales y también de las gestiones del municipio para establecer la posibilidad de que la provincia instale más cámaras de seguridad en la ciudad para integrarlas con las que ya tiene el Centro de Monitoreo Municipal.

Respecto de las fuerzas de seguridad, el intendente González comentó que se les solicitó un informe, que ya se había comenzado a delinear en la anteúltima reunión, respecto de las estadísticas de los diferentes ilícitos y de cuáles habían sido las intervenciones de la policía.

Asimismo, se les solicitó a las autoridades policiales que expresen cuáles son las necesidades en cuanto a infraestructura y personal para poder brindar un buen servicio de seguridad, y en líneas generales se manifestó que la principal dificultad radica en la falta de personal por licencias que toman los efectivos de la fuerza.

"Eso dijeron que se está resolviendo. No participó lamentablemente la gente del Comando de la Costa, pero tenemos información de que se ha reforzado, ya que normalmente tenía seis personas y ahora hay 12. Contaron además cuáles son las distintas acciones de prevención que se vienen llevando a cabo, como el patrullaje, la averiguación de antecedentes", detalló el mandatario.

En ese orden de cosas, dijo que también durante el encuentro se expusieron algunas acciones como la reciente inauguración del Centro Territorial de Denuncias, y la firma de un convenio con el Ministerio de Seguridad de la provincia, para implementar el buzón de la vida, que permitirá realizar denuncias anónimas referidas a delitos federales como el narcotráfico, la tenencia de armas de fuego y trata de personas.

"Después, fundamentalmente uno de los representantes vecinales planteó cuál era la situación de los últimos días y la verdad que estamos muy bien. Es una situación que está bastante controlada, y están bastante satisfechos los vecinos con la presencia policial y en cómo han descendido los ilícitos en los últimos días", afirmó.

En tanto, desde la Vecinal Rincón Norte, destacaron la presencia del intendente, y sostuvieron que "difiere mucho de lo era antiguamente".

"El Consejo de Seguridad en las gestiones anteriores era algo así como una suerte de mesa de entrada de la comisaría, donde todo el mundo iba a denunciar a la reunión lo que había sucedido en esos días, pero en ningún momento se hablaba sobre estrategias de control o prevención del delito, ni de planes, o del accionar del ministerio de Seguridad", remarcó Salva.

"Ahora el intendente, articula con el Ministerio de Seguridad y por ejemplo, la averiguación de qué es lo que sucedía con el 911, fue una iniciativa del intendente, cosa que antes no sabíamos y antes el intendente tampoco iba a las reuniones de seguridad", concluyó.