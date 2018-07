En Santa Fe hay 15 clubes adheridos a la tarifa social por servicios públicos

Luego de que varios clubes de la ciudad manifestaran su preocupación ante la llegada de facturas con altísimos costos –en algunos casos llegaron casi a los 100 mil pesos–, desde la Municipalidad de Santa Fe se informó que también se sumaron a las gestiones ante el gobierno nacional para que las instituciones deportivas reciban el reintegro del 40 por ciento sobre el monto total de la factura de gas.





La secretaria de Desarrollo Social, Cecilia Battistutti, dio cuenta de la situación: "Nosotros desde la Dirección de Deportes local, que está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, venimos trabajando a la par de los clubes desde siempre. En estos días nos comunicamos con Gustavo Rizzo, coordinador del Programa Clubes Argentinos, de la Secretaría de Deportes de la Nación, para avanzar en gestiones mayores a las que se vienen realizando en el tema de la tarifa social", explicó.









"Hoy por hoy –agregó– los clubes tienen que inscribirse primero al programa nacional y luego elegir o no hacer el trámite de tarifa social por servicios públicos. Nosotros en Santa Fe tenemos 29 clubes inscriptos. De ellos, 15 han adherido a la tarifa social por servicios públicos. De ese total, seis tienen demoras en los reintegros puntualmente por el gas". La funcionaria aclaró que para ser parte del programa, "hay que reunir una serie de requisitos, entre ellos tener cuenta bancaria. Hay clubes que no tienen o no quieren acceder a eso".





Battistutti señaló que "en relación a los reintegros que vienen en demora tuvimos la notificación oficial de que en las próximas semanas saldrá un expediente por un total de 6,8 millones de pesos. Ahí hay facturas de clubes de Santa Fe y de otros lugares del país. Una vez que se concreten los pasos administrativos, los pagos se irán ejecutando".









La secretaria de Desarrollo Social recordó que la Municipalidad "viene haciendo gestiones desde marzo, cuando José tuvo la oportunidad de reunirse con el secretario de Deportes de la Nación Carlos Mac Allister, y el secretario General de la presidencia, Fernando De Andreis. Hemos avanzado desde entonces en la necesidad de plantear que el trámite de tarifa social pase al Ministerio de Energía de la Nación para que estos pagos se debiten de una vez y no a través del reintegro como se hace actualmente".





La funcionaria concluyó señalando que la Municipalidad "está conversando con cada uno de los clubes. Y llevando adelante otras gestiones que permitan a los clubes acceder a otros beneficios, como adquirir equipamiento led. El programa Clubes Argentinos tiene financiamiento para este tipo de proyectos".