En una tarde de fiesta, los vecinos pidieron por el Parque del Encuentro

Con el objetivo de recuperar y poner en valor un sector que hoy se encuentra desocupado y abandonado en barrio Las Flores, este viernes por la tarde se presentó un proyecto para transformarlo en un predio deportivo y cultural de libre acceso para los vecinos, con apertura de calles y el entubamiento de un zanjón.





"Los espacios públicos no son solo espacios para la recreación y el esparcimiento, sino que históricamente han sido lugares de encuentro, de compartir entre vecinos", aseguraron los autores de la iniciativa. Los concejales Marcelo Ponce y Leandro González, junto a Leonardo Simoniello, Matías Schmuth, Lucas Simoniello, y acompañados por el concejal Franco Ponce de León, presentaron a los vecinos de los barrios Las Flores, San Martín, Los Ángeles y Liceo Norte, entre otros, el proyecto para crear el Parque del Encuentro, que se ubicaría en el espacio demarcado por las calles Bernardo de Irigoyen, Ayacucho, Arenales y Millán Medina.





"Pensamos a la ciudad de manera integral, hace tiempo que venimos planteando la necesidad de jerarquizar distintos espacios públicos y plazas de esta zona, porque el norte de la ciudad merece ser parte de las prioridades: hemos incluido cuatro plazas en el presupuesto para este año (Pompeya, Santa Rita, Nuevo Horizonte, Cabaña Leiva). Ahora planteamos este Parque del Encuentro que creemos que va a ser transformador, hoy los vecinos con su presencia nos empujan a hacerlo realidad. Vamos por un camino de obras en esta parte de la ciudad, porque el gobierno provincial está haciendo un fuerte aporte en lo que es Las Flores", explicó González.





Así será el parque

Para que los vecinos del entorno disfruten de una oferta variada de actividades, este parque incluirá instalaciones deportivas y de esparcimiento. Puntualmente, en el proyecto se detalla la construcción de un sector para prácticas de skate, con rampas y pendientes, un playón deportivo que pueda utilizarse tanto para básquet como para vóley, canchas de fútbol y tenis. También contempla la creación de estaciones de salud con dispositivos para entrenamiento, y de un circuito aeróbico-deportivo, integrado a un recorrido para bicicletas.





"Ya ingresamos al Concejo este proyecto con el nombre Parque del Encuentro, porque eso es lo que pretendemos que sea. Nosotros entendemos que las plazas, los espacios públicos, los espacios verdes, son los lugares donde los vecinos disfrutan y se igualan. Queremos que el lugar cubra una demanda y una necesidad de los vecinos: tener un lugar para hacer deporte, disfrutar de espectáculos culturales, en definitiva, un espacio del cual apropiarse", afirmó Ponce.





Además de las instalaciones deportivas, se incluirán juegos infantiles y áreas de libre esparcimiento. Para promover el desarrollo de actividades culturales se propone la construcción de una plataforma de actos masivos y la instalación de mobiliario urbano, como bancos, mesas de picnic y cestos de residuos diferenciados. Todo esto acompañado, además, de la recuperación del arbolado público existente e incorporación de nueva forestación, la apertura de las calles Regimiento 12 de Infantería, Arenales, Europa y Bernardo de Irigoyen, con la lógica pavimentación e instalación de luminaria adecuada.





"Todos los vecinos hicimos fuerza"

Al ser consultadas sobre sus expectativas, Melina García y Érica Córdoba, vecinas del barrio, aseguraron: "Estamos felices porque esto es lo que queríamos entre todos los vecinos, es por lo que hicimos fuerzas desde la primera reunión que tuvimos con los concejales, así que tenemos palabras de agradecimiento y el deseo de que se concrete a la brevedad". También contaron que "estos terrenos eran, en un principio, espacio verde, después se fue transformando en un depósito de tierras, empezaron a tirar escombros, basura. Nosotros nos empezamos a desesperar porque veíamos que el barrio se venía abajo en nuestra cara. Por eso pedimos ayuda y los concejales nos dieron una respuesta rápida".





Por su parte, Simoniello agregó que "hay que felicitar a los vecinos y a los concejales, porque a veces quienes toman las decisiones no consultan a los vecinos, no charlan con ellos. El norte es un sector muy postergado, ha habido promesas que no han sido cumplidas y el vecino sigue esperando, en contrapartida con promesas que sí se están cumpliendo desde el gobierno provincial, con 140 millones de pesos en obras integrales para el barrio Las Flores".





A su vez, aseguró que hay terrenos "que están vacantes y que van a estar casi circundando un proyecto también provincial, lo que será la construcción de un nuevo Alero. La inversión para un espacio verde no es una inversión tan grande que no se pueda hacer, simplemente hay que tomar la decisión política de usar terrenos vacantes para estos emprendimientos, que evidentemente serían presas de otro tipo de actividad si no hubiera suficiente determinación".