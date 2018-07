Enojo con Nación: "El tambero, en un 99%, apostó a un cambio que lamentablemente no nos acompañó"

Sobre el fin de la semana pasado, los productores tamberos salieron a alertar, luego de un encuentro en la ciudad de Rosario, respecto de la crítica situación del sector, debido al precio planchado por parte de la industria que reciben por litro de leche cruda. Actualmente, los tambos perciben 6,75 pesos por litro de leche, cuando según plantearon necesitan al menos 8 pesos por litro para hacer frente a los costos productivos que se han incrementado notablemente, sobre todo después de la devaluación de los últimos dos meses.





En ese marco, también solicitaron una reunión con el presidente Mauricio Macri, que se concretaría este martes.





Consultado por UNO en la Radio acerca de la actualidad del sector en la provincia, Marcelo Aimaro, integrante de la comisión directiva de la Mesa Provincial de Productores Lecheros de Santa Fe (Meprolsafe) afirmó que, en el presente, las entidades de productores están todas en la misma línea: "Una desazón total". Además se refirió en duros términos para con el gobierno nacional.





Aimaro se quejó de la falta de políticas acertadas para el sector, comparó la actividad con el agro y la ganadería, y dijo que los tamberos son "los hijos olvidados del campo". En ese sentido, sostuvo que lo que necesitan los productores, independientemente de las reuniones a las que se los pueda convocar, es que ser mejore el precio que reciben por litro de leche que entregan a la industria.





"Necesitamos precio, porque estamos cobrando muy lejos de lo que son nuestros costos. Hoy el productor necesitaría tener arriba de los 8 pesos para mantenerse. Hay datos que son oficiales: en el último año, la cadena perdió 15.000 millones de pesos, y 14.500 millones de pesos los perdieron los productores", señaló.





En ese marco, se quejó por las afirmaciones del director nacional de Lechería, que dijo que el problema del sector es la falta de confianza entre los eslabones de la cadena. "¿De qué confianza me está hablando cuando el que soporta las perdidas es el productor?", se preguntó y agregó: "Lamentablemente si no nos sentamos a la mesa a resolver seriamente este tema, va a continuar la desaparición de tambos. Entre 2016 y 2017 la provincia no ha perdido menos de 500 tambos. En el país se habla de 458 tambos en el último año, algo que nosotros decimos que es más. Igualmente, aunque fuera certero es en promedio 1.3 tambos por día, una locura".





El panorama en Santa Fe

Consultado por el escenario en la provincia y futuras acciones del sector, Aimaro contó que en los últimos dos años se perdieron más de 3000 puestos de trabajo de tambos que desaparecieron o debieron achicarse y que, en virtud de esta situación, esta semana impulsarán encuentros con presidentes comunales, referentes zonales, cooperativas y legisladores, para "encontrar algún tipo de solución".





"Ya tenemos proyectado, junto con la gente de Federación Agraria, participar de una movilización antes de fin de mes en Buenos Aires", adelantó.





Un cambio que no llegó

El referente de Meprolsafe fue duro también al momento de comparar la crisis de 2008 que atravesó el campo con la actual situación. En esa dirección, habló de decepción entre los tamberos con el gobierno de Mauricio Macri.





"El productor, en un 99% apostó a un cambio que lamentablemente no nos acompañó. Fue peor para nosotros. Creo que no está en el ánimo del productor tirar leche, pero lamentablemente, la desesperanza, la desazón, la desesperación a veces hace que uno tome medidas que no quisiera nunca. Esperemos que no tengamos que tirar la leche, que no tengamos que ir a bloquear industrias, que no tengamos que hacer todas esas cosas que se hicieron en el pasado", expresó.





En ese marco, también hubo reclamos para la provincia y pidió que continúen políticas que se impulsaron hasta el año pasado para clarificar la cadena y fijar precios de referencia para tambos e industrial. "Lamentamos que hoy está medio como ausente. Todo lo que se había avanzado me parece que quedó estancado. Tenemos que salir a reclamar y necesitamos que el gobierno de la provincia esté acompañando, que nos acompañe en Buenos Aires. Santa Fe y Córdoba son el 70% de la leche del país, y el 80% de las industrias exportadoras están en Santa Fe. No es menor la lechería para la economía de Santa Fe", finalizó.