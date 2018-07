"Es complejo monitorear a las 3.000 personas que por día pasan por el hospital"

"Fue una mamá que tiene internado a su hijo aquí la que observó la escena en uno de los pasillos de uso común del nosocomio y denunció el hecho al personal policial que está en la puerta", explicó en diálogo con la prensa la directora adjunta del Hospital de Niños, Mariela Alassia, quien remarcó que "es la primera vez que sucede una cosa así".





En ese sentido, al ser consultada respecto de la necesidad de que se incremente en el lugar la seguridad, la responsable de la entidad detalló que "resulta muy complejo pensar en monitorear a todos los que concurren al hospital todos los días, pensando en que asisten unas 1.500 personas a trabajar y otras 1.500 más que suman entre los internados, las visitas, los que asisten a los consultorios externos y para hacerse estudios".





Y al respecto mencionó que para hacer un control más estricto todos los días a las 19 se bloquean las puertas de acceso lateral y solo queda abierta la de la guardia central.





Asimismo, la directiva aseguró que están sorprendidos por lo sucedido y remarcó: "Esto que pasó es algo que escapa a nuestra comprensión. No podemos entender cómo no se puede respetar una institución que asiste a la comunidad". Y puntualizó en que esperan que la Justicia "tome medidas para que el hecho no se repita".