"Es insoportable estar sin vos", el dolor de la viuda del taxista asesinado en diciembre

Andrea es la joven viuda de Fernando Rodríguez, el chofer de 39 años que fue ultimado de un balazo en el tórax en diciembre pasado, en inmediaciones del parque Juan de Garay. Ese día tenía que volver temprano para saludar a su hija que cumplía 8 años al día siguiente.



Hoy, a cuatro meses del hecho, ella lo recuerda en las redes sociales con un emotivo mensaje de amor y dolor; al mismo tiempo que insiste en que está "prohibido olvidar".





"No se puede explicar con palabras tanto dolor", escribe Andrea. Como en todo proceso de duelo, piensa en todos los posibles finales felices de esa noche y en lo que fue la tragedia en que se transformó. "No me di cuenta que esa noche iba a ser la última noche que te iba a besar y abrazar, es muy injusto no tenerte", continúa su posteo.





Y sigue: "Te amo, amor de mi vida. Te amo mi hilo rojo y no sé si lo sabrás pero es insoportable estar sin vos...".





En la Justicia





Por el asesinato del taxista se imputó a un hombre de 34 años –cuyas iniciales son M.I.B.– como coautor de los delitos de homicidio calificado (por haber sido cometido con el fin de procurar la impunidad) y doblemente agravado (por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de edad); tentativa de robo calificado (por el uso de arma de fuego) y agravado (por la intervención de un menor de edad); y la autoría del delito de portación ilegítima de arma de fuego de uso civil.





De acuerdo a la investigación del fiscal Andrés Marchi del homicidio, "el imputado y un menor de edad –que también está detenido, pero a disposición de la Justicia de Menores– se distribuyeron tareas, actuaron de común acuerdo y en cooperación".