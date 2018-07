Estaciones de servicio del área metropolitana con problemas de abastecimiento

Según publicó ayer el medio especializado www.surtidores.com.ar, los dirigentes de las federaciones de expendedores de combustibles de todo el país, se reunirán en las próximas horas con el ministro de Energía y Minería de la Nación, Javier Iguacel, "preocupados por la decisión de las petroleras de dejar de enviarles productos a las operadoras que no tienen contrato directo y la escasez de mayoristas que solían abastecer a las «sin bandera» (estaciones independientes de las petroleras)". A su vez, el medio advirtió inquietud de los empresarios ante la aplicación de cupos por parte de algunas compañías y de en algunos casos "la falta de envío de naftas a la red de comercialización oficial en el interior de las provincias".





Frente a ese panorama, en diálogo con UNO Santa Fe, el prosecretario de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (Faeni) e integrante de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Santa Fe, Ricardo Bértola explicó que los problemas de abastecimiento que atraviesan hoy las estaciones de servicio independientes están relacionados a "un precio de combustibles retraído, al aumento del barril de petróleo y la suba de costos locales".





"Todos esos componentes hicieron que el precio quede retraído en un porcentaje que se puede discutir. Algunos dicen que estaba retraído en 30%, otros dicen 25% y otros 20%. Depende de cómo se tomen los índices y de quién los toma", explicó.





El prosecretario de Faeni agregó que las petroleras están vendiendo a las estaciones de bandera blanca combustibles y productos importados, atados directamente al precio del dólar. En ese contexto, al no poder incrementar los precios de la manera que consideran debieran, a raíz de una fuerte presión del gobierno para que la suba de los combustibles no se traduzca en una mayor inflación, las empresas tuvieron dificultades para seguir operando en las mismas condiciones en las que lo venían haciendo.





"Por eso el desabastecimiento, porque las estaciones de servicio de bandera blanca estaban comprando a algunos mayoristas que importaban el producto y ahora no lo están trayendo. Entonces, las petroleras están retrayendo este combustible a las estaciones de servicio independientes",relató.





En el área metropolitana

Si bien, Bértola aclaró que no se trata de una situación que por el momento presente una extrema gravedad en la ciudad de Santa Fe, el panorama no es el mismo para las localidades del interior de la provincia que en muchos casos tienen una sola estación de servicio de bandera. "No se va a notar el desabastecimiento en la ciudad de Santa Fe, pero sí en el interior, donde la están pasando feo", graficó.





"Es bastante preocupante. La mayoría de los pueblos chicos, que hoy tienen estaciones independientes son las que tienen mayores problemas. Emilia, San Jerónimo Norte, San Carlos, Sauce Viejo e incluso Santo Tomé. La que está en 7 de Marzo y Avenida Luján tiene problemas para conseguir productos. Las estaciones de servicio que son independientes, todas tienen problemas", detalló.





En ese marco, advirtió además respecto de "lo que está pasando también en estaciones de servicio de bandera". Por ejemplo, Shell, estableció cupo para algunos productos, como el gasoil. Esto implica que después de determinada cantidad de litros, ese combustible es más caro.