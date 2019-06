Cinco cuadras de cola tuvo la columna que marchó desde la puerta del Anses, sobre la peatonal San Martín, hasta la Plaza 25 de Mayo por calle San Jerónimo. Por primera vez desde 2015 una movilización de Ni Una Menos fue liderada por familiares de víctimas de femicidios en Santa Fe, en especial por los hijos y sobrinos pequeños de las asesinadas. Mariela Noguera, Sonia Noguera, Aylén Soto, Carmen Lozeco, Yoel Airaldi, Natalia Acosta, Cecilia Retamoso, Griselda Correa, Verónica Ramírez, y Valentina Escalante son algunos de los nombres que se llevaron en pancartas y carteles para el recuerdo y el pedido de justicia.

Te puede interesar La prisionera

Hermanas, primas, vecinas y amigas de víctimas de femicidio en Santa Fe estuvieron al frente de la marcha.

"Para nosotros es un día muy importante para que se siga escuchando, para sentir que ellas siguen estando" dijo a UNO Santa Fe Melisa Noguera y sobre la condena a cadena perpetua al femicida Facundo Solís agregó: "Fue muy duro, tenía mucho miedo cuando lo vi pero al otro día me di cuenta que esperaba que llegara ese día. Aunque en realidad lo que esperaba era que ellas volvieran, y no van a volver. Nos tenemos que acompañar, hacer sentir y escuchar para que nos dejen de matar. Basta".

Te puede interesar Masacre familiar en Santa Fe: mataron a puñaladas a una mujer y su hija

Por su parte los familiares de Verónica Ramírez expresaron a UNO Santa Fe: "Estamos pidiendo que se haga justicia y no pase más con nadie porque Verónica se cansó de denunciar y nadie hizo nada, ni le hacían caso. Todavía no podemos creer lo que estamos pasando, que hayan asesinado a Valentina, tan pequeñita que adoraba a su mamá. Siento que el apoyo de la marcha calma un poquito el dolor, pero sabemos que nada las va a devolver. No queremos que se vuelva a repetir y por eso hoy estamos todas juntas".

MPA y Poder Judicial en deuda

En el documento que se leyó frente a cuatro mil personas en el acto central frente a la casa de gobierno provincial, denunciaron nueve femicidios entre el 1 de enero y el 27 de mayo de este año en la provincia de Santa Fe: "Agustina Imvinkelried, Danisa Canale, Blanca, María Carla Morel, Natalia Catam, Milena, Rosa, Verónica y su hija Valentina". Y sostuvieron: "En la Argentina una de nosotras es asesinada cada 30 horas y, según datos oficiales, se radican en nuestra provincia 70 denuncias diarias por violencia de género".

Al mismo tiempo denunciaron que los movimientos de mujeres y diversidades siguen en la calle "para tener leyes que nos amparen" y denunciaron que "no ha modificado significativamente la mirada que el poder judicial tiene sobre nosotras y nosotres". En este sentido, se exigió fiscalías especializadas en femicidios, lesbofemicidios, travesticidios y transfemicidios ya que "el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Acusación carecen de perspectiva de género en sus intervenciones, resoluciones y sentencias".



Te puede interesar Natalia

Otra de las críticas fue que "la justicia también ampara a pedófilos y abusadores de niños, niñas y niñes cada vez que acepta el pseudo síndrome ilegal denominado Síndrome de Alienación Parental, que culpabiliza a las madres que denuncian a los padres abusadores".

Aborto Legal

Se destacó el reclamo por la legalización y despenalización del aborto tanto en la marcha como en el documento consensuado por las organizaciones sociales, culturales, barriales y partidarias que integran la Mesa Ni Una Menos en Santa Fe. "La marea verde, lo hermoso de dar la pelea y lo que esta significa, lejos de declararse derrotada, sigue demostrando su profunda comprensión de que este derecho se conquista luchando", argumentaron.



Te puede interesar Aborto no punible: cómo se actúa en Santa Fe ante una solicitud de interrupción del embarazo

Asimismo se refirieron a las intimidaciones y amenazas a activistas de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito: "Denunciamos las intimidaciones sufridas por activistas a través de calcomanías pegadas en domicilios y locales partidarios, que nos amenazan con que podemos desaparecer en un falcón verde, símbolo nefasto de la última dictadura cívico-militar-eclasiástica". Y agregaron: "Nuestros cuerpos con identidad, color, clase, edad que portan subjetividades y deseos, resisten a ser convertidos en incubadoras, propiedad o mercancía. Seguimos levantando nuestras banderas hasta la conquista de nuestros derechos".



Te puede interesar Femicidios: asesinaron a cuatro mujeres y una niña en los últimos tres meses

En esta línea se exigió la aplicación efectiva de la Interrupción Legal del Embarazo en la ciudad y el país, y la separación de la iglesia del Estado con críticas específicas sobre este punto al Senado provincial. Además se pidió que se implemente la Educación Sexual Integral en las escuelas de la provincia y el cupo laboral trans.

Economía y jubilaciones

La concentración en Anses tuvo como fin visibilizar la demanda del colectivo de mujeres del "no al cese de la moratoria de la jubilación para las amas de casa". También se exigió "el fin de este modelo político, económico, social y criminal que empobrece a la clase trabajadora; igual remuneración por igual tarea; que se termine el plan de ajuste de Macri y los gobernadores, fuera el FMI; reglamentación de la ordenanza de emergencia social y alimentaria, y de la declaración de la misma a nivel provincial; la derogación de la reforma previsional, fiscal y tributaria; la no aprobación de la reforma laboral antiobrera; la prohibición de despidos y suspensiones y la anulación de los tarifazos; el cese de la represión y de la cárcel para luchadores sociales y libertad a Milagro Sala".

"Vivas, libres y soberanas nos queremos"



Otros de los reclamos son la "efectiva aplicación de la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, y de la Ley provincial Nro. 13.348". Asimismo se demandó: "Adhesión de la provincia de Santa Fe a la Ley Micaela que obliga a funcionarios a recibir capacitación en materia de género; desmantelamiento de las redes de trata y prostitución; que se acabe con las esterilizaciones y abortos forzados de mujeres y niñas con discapacidad; protocolos para atención de víctimas de violencia con discapacidad; y profesionalización del deporte femenino"

Además, pidieron: "Paridad en todos los ámbitos: laborales, sindicales, artísticos, culturales, políticos; justicia para las compañeras asesinadas; justicia para Natalia Acosta a 10 años de su desaparición; justicia por Ana María Acevedo a 12 años de su muerte; justicia por Vanesa Castillo y Rosalía Jara; y b asta de impunidad a violadores, acosadores, femicidas, travesticidas, violentos, tratantes y proxenetas".

Fuertes contra los machistas

Al finalizar el acto, antes de las presentaciones musicales y de bailes, subió al escenario Alejandra Locomotora Olvieras invitada por las organizadoras de la Mesa Ni Una Menos al verla participar de la movilización. Brindó un discurso espontáneo donde relató: "Hace cinco años estamos todas las mujeres y los hombres no machistas gritando para que no nos maten por femicidios y travesticidios. Libres nos queremos, vivas nos queremos y fuertes nos queremos. Si vos te fortalecés, si te cuidás no permitís que te falten el respeto. No podemos permitir que nos pisen los derechos. Tenemos que fortalecernos y unirnos las mujeres".

Y siguió: "Yo también viví violencia machista. En el boxeo, que es el deporte que elegí, donde tengo seis títulos mundiales que no los tiene nadie, también a nosotras nos utilizan como objetos sexuales, nos dan el dinero que quieren o unos pocos pesos y nos prostituyen también. Tenemos que decir basta, que respeten nuestros derechos, y si no se los vamos a hacer respetar a la fuerza, porque tenemos fuerza también. Basta de golpearnos, y ningunearnos. La mujer puede hacer lo mismo que el hombres. Respeten a las mujeres. Peleo por la igualdad, a seguir luchando las mujeres".