Familiares de Vanesa Castillo se manifestaron para exigir justicia

A tres meses del crimen de la docente que trabajaba en Alto Verde y fue asesinada el 15 de febrero, cuando se retiraba del establecimiento Victoriano Montes Nº 533, sus seres queridos y compañeros de trabajo se unieron en la puerta del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ubicado en 1º de Mayo 2820, para exigir justicia.





En diálogo con UNO, la abogada Érika Stalker comentó que en los últimos días hubo "algunos pequeños grandes avances", en relación a que a partir de la semana pasada la fiscal Mariela Giménez, jefa de la Unidad de Género y Delitos Sexuales, se va abocar en relación directa a esta causa. Esto es algo que veníamos pidiendo, "porque la denuncia que Vanesa había realizado en ejercicio de su profesión y en relación a uno de sus alumnos que era víctima de violencia infantil también está readicada en esta unidad".





Asimismo, la letrada detalló que "por el momento, la actividad del fiscal de Homicidios, Andrés Marchi, estaría vinculada a aspectos técnicos".





Por otro lado, al referirse a la situación en la que se encuentra la familia de la docente, Salker detalló que "se sienten revictimizados". "No se sienten acompañados por esta justicia y los funcionarios públicos y administrativos, sobre todo de los organismos del Ministerio de Educación competentes en los que Vanesa denunció este hecho de violencia infantil", aseguró.





En tanto la hermana de la docente, María Isabel, reafirmó su compromiso de "no bajar los brazos hasta conseguir justicia. Ella no va a poder descansar en paz hasta que esto no avance", dijo.