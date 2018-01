El vicegobernador Carlos Fascendini manifestó, respecto a la polémica desatada por la fiesta de cumpleaños de su yerno, Mauricio Weibel, que lo que se difundió "es una noticia totalmente falsa".





"La EPE tuvo que sacar un comunicado diciendo que no solo para este caso, sino también para ninguno en forma particular, están disponibles o se prestan los generadores de la empresa", aclaró en diálogo con la emisora Cadena 3 Santa Fe.





El político señaló que lo que se publicó "fue una información maliciosa que fue generando una ola de comentarios impropios".





"Cualquiera puede opinar, pero lo que hay que dejar en claro es que no hubo ninguna actitud que no correspondiera usando bienes que pertenecen al Estado en beneficio propio", resaltó.





"Eso no existió, y además fue una fiesta en la que no se si eran 50 personas y tuvimos la desgracia que fue un corte de luz, que se esperaba volviera en cualquier momento, esperabamos que fuera antes del inicio de la fiesta y eso no sucedió. Conseguimos por la persona que tenía a su cargo el servicio de musicalización ponga un generador para que haya luz en la zona donde se hacía la fiesta y se pudiera desarrollar", relató.





En ese sentido, manifestó que "hay situaciones que han sido totalmente desvirtuadas", y apuntó a una información difundida con "fines políticos" y que "algunos medios que han sido manejados con esa intencionalidad".





"Además estamos con acciones contra todos los que se pasaron de la raya. De la fiesta la gente puede decir lo que les parezca, pero lo que no se puede hacer es informar o inducir para que la gente tenga una falsedad. Hubo un medio que publicó una foto de un generador de la EPE, induciendo que ese generador estaba en funcionamiento en la fiesta. Nada que ver", enfatizó.





En esa línea pidió "terminar con la infamia", y agregó: "Una cosa es informar y otra tergiversar la información con fines de perjudicar a la persona a la que van dirigidas ese tipo de acciones".