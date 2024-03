Goity dijo que el paro docente "no colabora" y que el gobierno evalúa una "propuesta más allá de los salarial"

Se recrudece el conflicto docente de Santa Fe con un nuevo plan de lucha de Amsafe. El ministro de Educación lamentó que no se pueda seguir discutiendo con los chicos dentro de las aulas.

En la provioncia no habrá clases en toda la provincia este martes 19 y miércoles 20 de marzo, y tampoco el martes 26 y miércoles 27.

En la reunión paritaria del pasado miércoles, el Ejecutivo hizo una nueva propuesta del 9% de aumento que se aplicaría al salario y una suma fija del 7,5% que se abonaría por única vez; dicha propuesta no fue aceptada por los maestros.

En este marco, el gobierno de la provincia de Santa Fe trabaja en una nueva propuesta salarial que pueda destrabar el conflicto.

El ministro de Educación de la provincia, José Goity, consideró que el nuevo paro docente "nos pone en un límite; que no es nuevo". Y añadió: "Lamentablemente, desde hace mucho tiempo en nuestra provincia se discute con los chicos en su casa y no en la escuela, que es lo que para nosotros debería corresponder".

"Estamos haciendo y vamos a hacer el máximo esfuerzo para destrabar el conflicto. Obviamente que esta medida de fuerza no colabora en lo más mínimo", definió.

Y adelantó: "Estamos elaborando algunas propuestas que inclusive van más allá de lo salarial porque creemos que las condiciones salariales no son solamente salariales, sino que tiene que ver con muchas otras cuestiones; como por ejemplo ordenar el sistema educativo, dotarlo de cierta previsibilidad, jerarquizar la docencia, es más que un salario".

Dijo que es un "reduccionismo" pensar al aspecto salarial como el único elemento que podría destrabar un conflicto: "Nos atenemos a los resultados, a las condiciones en que se encuentra el sistema educativo, los aprendizajes y demás. Claramente en algo venimos errando. No quiero asignar las responsabilidades a una parte, pero claramente la manera en que se establecen las discusiones y se cierran los acuerdos a el largo de todos estos años no ha sido el adecuado. Todos los años arrancamos con medida de fuerza. No beneficia a los trabajadores, al gobierno; pero sobre todo perjudica de una manera muy notable a los chicos y chicas que son los que tendrían que estar en la escuela y a las familias de nuestra provincia que son los que necesitan que sus chicos se eduquen. Alguna reflexión al respecto tenemos que hacer".

Defendió la propuesta del gobierno rechazada por los gremios: "Santa Fe está ofreciendo al mismo nivel o por encima de otras provincias que están dictando clases, como provincia de Buenos Aires que no tuvo paros hasta la fecha; otras provincias están en conflicto y no cerraron acuerdos como Entre Ríos y Córdoba, pero no hicieron paros del nivel que se hicieron aquí. El salario en Santa Fe es similar o superior a las provincia que estamos mencionando y los incrementos salariales de diciembre a la fecha fueron superior a las provincias que estamos hablando".

"Tomamos un compromiso cuando asumimos. La responsabilidad es actualizar todos los meses el salario del docente, hacer el máximo esfuerzo y es lo que hemos hecho hasta ahora", insistió.

Prefirió evitar dar un nuevo porcentaje de aumento, y señaló: "Se trata de la sustentabilidad de los acuerdos que hagamos y de las obligaciones que tiene la provincia de Santa Fe en muchos otros rubros que son importante y urgentes. Estamos hablando de la alimentación, asistencia social, de la seguridad, de la salud. Entonces, vamos llevando al máximo de nuestras posibilidades los incrementos. El incremento que propusimos es por el cierre de un trimestre, porque no hay previsibilidad en la república Argentina, no sabemos lo que va a pasar el mes que viene. Entonces lo que propusimos es cerrar un trimestre, con una actualización que puede resultar insuficiente, pero es lo que la provincia puede abonar. Y sigamos discutiendo en abril".