Habrá controles de tránsito y alcoholemia por las Fiestas

La Municipalidad de Santa Fe informa los horarios de los servicios que se prestarán durante el martes 24 y el miércoles 25, feriado por la celebración de la Navidad. En este sentido y en cuanto a la recolección de residuos las empresas Cliba y Urbafe prestarán el servicio el martes 24 en el horario matutino, no así el nocturno.

Mientras que el miércoles 25, feriado por la celebración religiosa, funcionará solamente el servicio de recolección nocturno que se retoma a partir de las 21. El jueves 26, el servicio será de manera normal. Vale recordar que tanto el martes como el miércoles se deberán sacar los residuos húmedos, en cambio el jueves será el turno de los secos.

Barrido

El martes se prestará normalmente el servicio de barrido y levante de montones por parte de las empresas Cliba y Urbafe, pero será solo en el horario matutino y vespertino hasta las 19.

Para el miércoles, a partir de las 7, la Municipalidad tiene previsto un operativo especial de barrido manual y levante de lo producido en diferentes zonas, como la Recoleta, las costaneras Este y Oeste, Bulevar Pellegrini y Gálvez, entre otras. Además, se prestará el servicio de barrido mecánico en las grandes avenidas como Alem y 27 de Febrero, Blas Parera, Aristóbulo del Valle, Freyre, entre otras.

Asimismo, se destaca que se realizará un operativo especial de limpieza en las playas. Se les solicita a los vecinos que se reúnen en la calle para la celebración que los residuos que generen no queden en la vía pública sino que sean debidamente juntados y en bolsas.

En cuanto a los residuos, vale destacar que los generados en estas fechas son de gran valor para la Asociación Dignidad y Vida Sana que está en el relleno sanitario. Es por eso que se recomienda que se saquen adecuadamente y en bolsas para que sean debidamente recolectados y luego llevados al complejo ambiental por las empresas prestatarias del servicio.

Controles de tránsito y alcoholemia

El municipio interrumpirá el tránsito en la Costanera, donde se espera la concentración de personas, desde la 1 hasta las 7 AM del miércoles 25. Unos minutos antes de las 7, el personal de control comenzará a disipar el lugar. Se articulará con la Policía de la provincia en todo lo que tiene que ver con la presencia de efectivos, fundamentalmente, en las Costaneras Este y Oeste para contener a las familias y los jóvenes que puedan acercarse a estos lugares.

Además, se realizarán operativos de control de alcoholemia, en los diferentes puntos de la ciudad donde ya se venían realizando, y también se incluirán la zona norte de la ciudad y la ruta provincial N° 1; en este último caso en conjunto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

Transporte y estacionamiento

En cuanto al transporte público de pasajeros, el martes 24 tendrá una frecuencia habitual; y a las 21 saldrán de las paradas los últimos colectivos hasta finalizar el recorrido. El miércoles 25 las frecuencias serán como las de un día feriado.

El sistema de estacionamiento medido (SEOM) estará operativo el martes 24, desde las 7 y hasta las 13 y luego de 16 a 20. Vale aclarar que este día no es feriado sino jornada no laborable por lo tanto funcionará normal; no así el miércoles 25 que sí es feriado y por lo tanto no operará.

Cementerio

Con respecto al Cementerio Municipal, el horario de visita durante los dos días, tanto el martes 24 como el miércoles 25, será de 7 a 12 y de 15 a 19. Asimismo, las inhumaciones serán el martes y miércoles de 7.15 a 11.30.

Mercado Norte y Cajas Municipales

El Mercado Norte, ubicado en la intersección de Santiago del Estero y Urquiza, el martes 24 abrirá en el horario habitual de las 8.30 pero se extenderá hasta las 17. El miércoles 25 permanecerá cerrado.

Por otro lado y debido al asueto administrativo decretado por el intendente no estarán abiertas las cajas municipales. A excepción de la Caja del Depósito de Vehículos Retenidos (Avenida Perón 3500) que atenderá con guardia pasiva el martes 24 de 7.30 a 21.30 y el miércoles 25 de 10 a 20. El jueves 26, se retoma la atención normal en las diferentes cajas del municipio santafesino