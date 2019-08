Su creador es Derlin Juarez Muas, un médico salteño que estuvo en la ciudad para mostrar su técnica con visión laparoscópica 3D, junto a Andrés Pérez Grassano y Ezequiel Palmisano. En qué consiste el procedimiento que ayuda a reparar secuelas de un embarazo.

Diástasis abdominal. El nombre puede sonar ajeno a la mayoría de las personas, sin embargo, las mujeres que tuvieron uno o más embarazos seguramente saben de qué se trata: es la separación de los rectos abdominales, esos músculos que se "alejan" unos de otros para darle lugar al crecimiento del bebé.

Después del parto, esa separación suele mantenerse, provocando molestias físicas y cosméticas, La solución más convencional es repararla mediante una abdominoplastía, que implica una cirugía de magnitud y un posoperatorio que no es corto.

Por eso. el doctor Derlin Juarez Muas, que trabaja en el Hospital Público Materno Infantil de Salta, y que vio cientos de mujeres con esta problemática, pensó en un camino más sencillo para solucionar esta condición asociada a hernias, incontinencia urinaria, constipación, dolor de espalda, entre otras consecuencias. Después de años de investigación desarrolló una novedosa técnica quirúrgica a la cual llamó R.E.P.A (Reparación Endoscópica Pre Aponeurótica)

En el Hospital Español de Rosario se llevó a cabo el Hernia Day Rosario19, una jornada de capacitación en cirugía de pared abdominal destinada a cirujanos y residentes de cirugía.

Junto a otros invitados nacionales, estuvo Juarez Muas, quien mostró las bondades de la técnica que creó. Además, en este caso, lo hizo utilizando visión 3 D "que nos habilita a ver las estructuras anatómicas en tres dimensiones permitiéndonos, a los cirujanos, recuperar la sensación de profundidad, tener una mirada de mayor calidad y trabajar con más exactitud", explicó Andrés Pérez Grassano, quien junto a Ezequiel Palmisano, fueron parte del equipo médico que realizó la intervención.╠

Palmisano, director de la jornada, comentó que fue muy importante la presencia del creador de la técnica R.E.P.A para solucionar de forma mini-invasiva la diástasis de rectos, un modo de abordaje aún novedoso en la Argentina y en el mundo.

Durante las actividades de capacitación se profundizaron conocimientos en técnicas laparoscópicas de pared abdominal y sumaron la visión 3D para cirugía laparoscópica, que fue llevada adelante por Pérez Grassano.

El procedimiento

Juarez Muas dijo a este diario que durante muchos años vio como las mujeres sufrían los efectos de la diástasis de recto abdominal después de los embarazos: "Es un tema al que casi siempre se subestima porque se piensa que se trata únicamente de un problema estético —que de hecho también lo es pero no hay que restarle la importancia que tiene para una persona—. Se estima que entre un 15 y un 30 por ciento de las pacientes sufren de este problema posparto, una situación que no se arregla ni con dieta, ni con lipoaspiraciones ni con gimnasia, que requiere sí o sí de un tipo muy particular de cirugía y que de no solucionarse se asocia con hernias, con complicaciones uroginecológicas y también con lumbalgias".

El abdomen abultado, flojo, la sensación de tener un "hueco" en la zona abdominal caracterizan a la diástasis, aunque muchas mujeres ni siquiera sepan que se trata de un problema de salud que afecta, entre otros, al piso pelviano.

"Afecta lo cosmético pero es sobre todo un problema funcional", enfatizó el creador de la técnica.

La laparoscopía se realiza ya de manera rutinaria tanto en el sistema público como privado y en todo el país. Genera menor trauma y una mayor rapidez posoperatoria que la cirugía convencional. La novedad, en este caso, es que no se utilizaba para reparar este problema de los músculos abdominales. Sí se usa de manera cotidiana para operaciones de vesícula, de apéndice, hernias, para extracción de tumores.

En cirugía de pared abdominal aún es reciente su aplicación, pero según Derlin Juarez Muas los resultados son muy positivos si se compara con la cirugía tradicional. "El mayor desafío para el profesional que aplica esta técnica es que en una cirugía convencional se opera de afuera hacia adentro y en este caso uno mira, de algún modo, el abdomen como si lo hiciera observando el techo. Por eso la capacitación del especialista es muy relevante. Una vez aprendida la técnica con el entrenamiento adecuado no es compleja su utilización y para el paciente trae enormes beneficios", destacó. También "hay menos riesgo de infección", enfatizó.

"Me puse a investigar en la posibilidad de intervenir las diástasis que veía a diario en mi consultorio porque eran evidentes las complicaciones. En el hospital en el que trabajo, en Salta, tenemos un promedio de 10 mil partos anuales. Entre el 15 y el 30 por ciento de las parturientas presentan esta complicación posparto. Casi el 70 por ciento de las lumbalgias crónicas en estas personas está vinculada a la diástasis; el 60 por ciento sufre incontinencia de orina pero los médicos suelen decirles que sólo se trata de un tema estético cuando es un verdadero problema de salud", relató, y agregó: "Durante la cirugía mini-invasiva se coloca una malla que sirve como contención de esos músculos. "De este modo aumentamos la seguridad de la reparación abdominal. Quiero comentar que en 5 años que llevo aplicando esta técnica no tuvimos una sola infección y que en 12 días aproximadamente las mujeres retoman su actividad normal con niveles muy bajos de dolor, sin cicatrices enormes como sucede en la dermolipectomía o abdominoplastía".

Los datos recabados por el especialista fueron parte de un estudio multicéntrico que incluyó a países como Colombia, España, Italia. "Juntamos una casuística muy relevante", comentó.

"La experiencia en Rosario fue muy enriquecedora", dijo Juarez Muas, quien recorre el país mostrando la técnica que creó.