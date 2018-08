Hay bandera a media asta en todas las escuelas el país

Mediante un comunicado de prensa, CTERA informó: "Durante todo el día en todo el país las banderas estarán izadas a media asta en señal de duelo por el fallecimiento de Sandra Calamano vicedirectora y del compañero Rubén Rodríguez auxiliar, ambos de la Escuela Nº 49 Nicolás Avellaneda de Moreno provincia de Buenos Aires, por la explosión de una garrafa, en la muestra palpable de la negligencia y el abandono que sufre la educación pública en nuestro país".





"El ajuste y la subejecución de los presupuestos son una muestra clara de la desidia que la gestión de María Eugenia Vidal lleva adelante en la provincia de Buenos Aires, en sintonía con el Gobierno Nacional", se afirmó en el comunicado, donde se afirmó que "este hecho pudo ser evitado si las autoridades daban respuesta a la denuncia que la escuela había efectuado".





El secretario general de Suteba y Secretario Adjunto de CTERA, Roberto Baradel, afirmó mediante el escrito: "No nos escucha y pasan estas cosas. El lunes dije que íbamos a hacer una recorrida con los periodistas para que vean cómo estamos dando clases, no es que nosotros exageramos. Estas muertes no pueden quedar impunes. La gobernadora Vidal tiene que explicar qué hace con las escuelas, porque esto no fue un accidente. Se podría haber evitado. Tenemos mucha bronca e impotencia de no haber podido impedir que tengamos dos víctimas trabajadores docentes."

"Responsabilizo a la gobernadora María Eugenia Vidal ya sus ministros de Trabajo y Educación", agregó y completó: "Al ministro de Educación le vamos a iniciar una denuncia penal. Tiene que sacar inspectores para verificar las condiciones de las escuelas y no para que los docentes no hagan paro".





"Cuando CTERA habla del deterioro de la educación pública, habla de una política educativa de desfinanciamiento por parte del Gobierno Nacional", se remarcó en el escrito donde también se puntualizó: "Preparar el desayuno o la comida para nuestros niños y jóvenes es el trabajo que cotidianamente se realiza en todas las escuelas del país con profundo amor. No lo ven los actuales funcionarios y muchos medios de comunicación que se encargan constantemente de agraviar a los docentes".