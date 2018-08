Henn criticó la "falta de grandeza política" de opositores a la reforma

El diputado provincial Jorge Henn (UCR-FPCyS) consideró que el hecho de que Diputados no haya habilitado el debate de la reforma de la Constitución provincial significa "la pérdida de una oportunidad histórica".

Henn manifestó que "perdimos mucho tiempo y nos cansamos de las especulaciones y de los intereses sectoriales que se interponen en el camino progresista de todo el pueblo de la provincia de Santa Fe".

Sobre los fundamentos de sus pares opositores enfatizó: "Me da tristeza pensar en la falta de grandeza política. No he visto nunca una Legislatura con 50 reformistas que rechace una reforma constitucional".

El exvicegobernador mencionó la necesidad de actualizar la ley de leyes provincial y declaró: "Nuestra preocupación no debe ser únicamente las discusiones de coyuntura en las que solemos deshacernos sino el futuro que les vamos a dejar a las próximas generaciones, en trabajar por una sociedad mejor, por tener reglas más justas, adecuadas a las épocas que atravesamos".





"No agreguemos más fracasos a nuestras instituciones, cuando tenemos todas las condiciones para concretar un cambio", agregó.





En tanto, valoró que los opositores a la reforma "no tienen una sola excusa válida para rechazar la necesidad de esta reforma, se hizo todo lo que había que hacer. Se consultaron a todos los sectores, a todas las organizaciones intermedias, a toda la sociedad. Si realmente compartieran la convicción de la necesidad de la reforma, la harían hoy... ¿Cuál es la traba? ¿La posible reelección del actual gobernador? Podrían imponernos una cláusula transitoria y avanzar. Pero ni eso hacen".

"Formamos parte de un colectivo que tiene la chance indudable de comenzar un proceso de transformación real, palpable, de salvar el déficit institucional que implica tener una Constitución provincial de 1962. Por fin, después de 35 años de democracia, hoy tenemos la oportunidad de debatir una Constitución que responda a las necesidades de este tiempo", continuó.





"Nuestra Constitución vigente no registra las autonomías municipales, no contempla la protección de los derechos humanos, del ambiente, de la diversidad sexual, ni tampoco de nuestros patrimonios", aseguró el diputado y agregó: "Seguimos siendo la única provincia que comienza sus períodos ordinarios el 1 de mayo, conllevando una mora legislativa constante. Además, es contradictorio que nuestros jóvenes puedan votar al presidente de la Nación a los 16 años pero no a sus concejales, presidentes comunales, intendentes o gobernadores".





Para finalizar recalcó que la Constitución vigente no tiene incorporado el Consejo de la Magistratura, ni el derecho al acceso a la información pública o la posibilidad de convocar a plebiscitos para consultar a los ciudadanos sobre temas trascendentales.