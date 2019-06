Este miércoles cinco hombres mayores de edad quedaron en prisión preventiva en la ciudad de Santa Fe. Cayeron en el marco de una investigación que encabezan los fiscales María Laura Urquiza y Leandro Lazzarini por estafas reiteradas cometidas por una asociación ilícita.

El Ministerio Público de la Acusación dio a conocer dos audios obtenidos de escuchas que se hicieron a quienes quedaron detenidos con el objetivo de incentivar la prevención en la ciudadanía. En ambos casos se trata de un hombre que llama a una mujer mayor a la que le dice "hola, ¿tía?". Así, el sujeto busca establecer confianza del otro lado del teléfono y comenzar la conversación.

En los dos audios, las mujeres insisten en que les digan quién es el que llama, pero les responden "tu sobrino". En uno de los casos, el delincuente se arriesga y le dice el nombre "Martín" y cuando la señora le pregunta "¿Martín?", el hombre se ríe para hacer de cuenta que le está haciendo un chiste. Allí es cuando la víctima, en busca de seguirle el juego a su "sobrino", adivina su nombre. Pero como la duda sigue, rápidamente le dice que tiene angina, gripe o que está resfriado para justificar el cambio de voz.

La conversación sigue con cuestiones cotidianas y preguntas típicas de familia. El delincuente le pregunta a la mujer cómo está, y ella le responde preguntando por su esposa, su madre o sus hijos. Ese pequeño tramo de información revelada es utilizada por el estafador para comenzar a hablar de correspondencia bancaria: "Mamá me dijo que te pregunte algo urgente, ¿recibiste vos una carta del Banco Nación o Banco Santa Fe? Cualquiera de los dos", agrega. Ante la negativa, remata: "Mamá está en el banco porque tiene problemas bancarios".

Luego la técnica es mostrar preocupación y escandalizar a las víctimas con una corrida del dólar, paros generales y con el fin del uso de la moneda extranjera actual. "Mañana hay anunciado un paro bancario. Un amigo que tiene adentro le dijo que van a dar de baja todos los dólares viejos, no sirven más porque salió un dólar de franja dorada y el que tenemos hoy no sirve más para nada. Entonces hay que ir al banco, cambiarlo y que te den el nuevo. Y si no lo hacés hoy, a partir de mañana descuentan el 70 por ciento de cada uno". Otra técnica para alarmar es decir que los billetes de cien pesos de Roca o de Evita ya no funcionan más y que los va a tener que llevar al banco para cambiarlos.

Afortunadamente, en los casos difundidos las mujeres reaccionaron rápidamente ante la propuesta: "Pero si yo al dólar no lo conozco ni en figurita", lo descarta una que luego de reírse le corta. A otra víctima, intentan convencerla de manera similar: el hombre le dice que estuvo hablando con su marido y que le pidió que le avise de la cuestión de la corrida bancaria. Finalmente, esta mujer tampoco cede ante la demanda ya que argumenta que puede hablar con su pareja directamente y termina la conversación.

Cabe destacar que desde el MPA informaron que los audios fueron editados para evitar brindar información personal de las personas que fueron contactadas por las personas investigadas.