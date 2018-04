Impulsarán un proyecto de ley para frenar los desalojos forzosos por dos años

Este jueves por la mañana, los miembros de la comisión de Viviendas de la Cámara de Diputados recibieron a integrantes de organizaciones sociales y políticas, para tratar temas relacionados con el hábitat y, en particular, la situación de la provincia y la ciudad de Santa Fe puntualmente con respecto a operativos de desalojos forzosos que se han dado en distintos barrios de la capital provincial en el último tiempo.





Entre los objetivos de la reunión, se planteó trabajar en un protocolo que incluya la prohibición de realizar estos operativos y que regularice los procesos de relocalización (adecuando los procedimientos a lo que la normativa internacional exige).



Al salir del encuentro, la diputada al frente de la comisión de Viviendas, Patricia Chialvo, señaló a UNO Santa Fe que la reunión se centró en los desalojos que se están dando en Santa Fe y en la manera en la que se están llevando a cabo. En muchas ocasiones de noche, con la intervención de fuerzas nacionales, provinciales y municipales destruyendo las precarias viviendas sin propuestas alternativas para las familias que quedan sin lugar donde vivir.





En ese sentido, la legisladora planteó que, más allá de las consideraciones jurídicas de si corresponde o no, desde la Comisión se está trabajando, en sintonía con un revelamiento nacional de barrios populares, en un proyecto de ley que suspendería los desalojos por dos años de todas las familias relevadas, hasta tanto haya soluciones alternativas en las que puedan estar trabajando los gobiernos nacional, provincial o municipal.





"La idea es que a nivel provincial se pueda trabajar en un instrumento para evitar los desalojos, sobre todo en los que no median decisiones judiciales", explicó y comentó que en aquellas situaciones en las que sí exista la decisión de un juez, los integrantes de la comisión se ofrecieron para actuar como intermediarios, como ya sucedió en el barrio Cullen de la ciudad de Rosario.





En la ciudad de Santa Fe

En el marco del Reglamento Urbano Municipal, en virtud de la potestad que tiene el Ejecutivo local sobre el espacio público, se han llevado a cabo desalojos de familias, sin mediar dictámenes judiciales, comentó Chialvo. Playa Norte y Villa Oculta han sido dos de los barrios en los que hubo intervención y más allá de que sea necesaria la relocalización de estas familias, "de ninguna manera puede ser de manera violenta y sin ofrecer alternativas, porque estas familias se quedan de un día para el otro en situación de calle", resaltó.





En ese sentido, resaltó la necesidad de plantear en la Legislatura una herramienta que de manera urgente permita instrumentar una solución a la brevedad. Es decir, la suspensión de los desalojos





"Quienes integramos la comisión de Vivienda, estamos dispuestos a trabajar en este proyecto de ley a la brevedad. Ya se armó un esquema de trabajo, para que los proyectos estén listos cuando arranque el período ordinario", comentó.





En segundo lugar, la legisladora contó que se habló con los integrantes de organizaciones sociales de la necesidad de empezar a trabajar en el diseño de protocolo entre los distintos niveles de gobierno que contemple la particularidad jurídica y social de cada uno de los asentamientos. "Playa Norte tiene una particularidad, Villa Oculta otra y la Vieja Tablada otra. En función de ello, hay que ir abordando cada una de estas situaciones. En la provincia, hay más de 300 asentamientos, así que es un trabajo que hay que darse con mucho tiempo y sentando a la mesa a todas las partes", indicó.





Desde el territorio

Liliana Berraz, presidenta de Manzanas Solidarias, que trabaja en esta problemática desde hace años en la ciudad y que en los últimos meses denunció desalojos forzosos de noche en Playa Norte, sostuvo que el encuentro fue solicitado en virtud de lo sucedido en el último tiempo con "acciones muy fuertes e ilegales" por parte del Estado.





No queremos catalogarlas como desalojos, porque para llamarlos así deberían cumplir con muchas reglamentaciones que no han sido respetadas. Directamente, son intervenciones violentas con fuerzas de seguridad, en lugares donde la gente porque no tiene dónde ir, levanta cuatro palos, con cuatro chapas", enfatizó en contacto con UNO Santa Fe.





En esa dirección remarcó la necesidad de contar con un protocolo frente a esas situaciones ya que, según afirmó, "se están violentando absolutamente todos los derechos y leyes".





"Por eso nos parece que es momento de que los legisladores hagan algo y sancionen un protocolo de acción en estas situaciones. Todas estas situaciones se dan porque precisamente hay un agujero negro en relación al hábitat popular", reflejó.





Puntualmente, Berraz solicitó la elaboración de un protocolo que estipule cómo proceder. "Lo primero que hay que hacer es hablar con la gente, segundo buscar a las organizaciones que trabajan en el lugar y coordinar con ellos la forma de resolver el problema, y no echarlos como perros, mucho menos usando las fuerzas de seguridad, porque no hay delito penal para que actúen estas fuerzas", concluyó.





Los presentes en la reunión

Las organizaciones que participaron de la reunión con los legisladores son: Tramas - Derecho en Movimiento; Manzanas Solidarias; Canoa; Hábitat Popular; Organización Social Arroyito Seco; Cátedra Electiva Hábitat desde una Perspectiva Interdisciplinaria; Justa Movimiento Popular; Movimiento de los Trabajadores Excluidos; Movimiento Evita, y la Red Institucional Santa Rosa de Lima.