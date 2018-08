Incicco dijo que lo sorprendió el decreto que elimina el Fondo Sojero

En medio de las repercusiones generadas por la decisión del gobierno nacional, plasmada hoy en el Boletín Oficial de eliminar el Fondo Federal Solidario, más conocido como Fondo Sojero, el diputado nacional oficialista, Lucas Incicco, en diálogo con UNO en la Radio sostuvo que las provincias hoy reciben más cantidad de dinero por impuesto coparticipables que hace dos años y que el Concenso Fiscal, firmado por la mayoría de las provincias, excepto San Luis y La Pampa, "ya empezaba a prever este tipo de situaciones".





No obstante, reconoció no estar al tanto de que el Ejecutivo iba tomar esa decisión el día de ayer y afirmó que solicitó información al Ministerio de Hacienda para saber el grado de afectación de la medida. En esa dirección dijo conocer el impacto que puede llegar a tener la eliminación del Fondo en pueblos y ciudades del interior provincial y planteó: "Yo les confieso con absoluta franqueza que también a mí me sorprendió hoy a la mañana cuando me enteré del decreto. Es más son decretos que después nosotros los tenemos que defender en el Congreso de la Nación".





A continuación las palabras de Lucas Incicco para leer o escuchar:





—¿Qué es lo que va a ocurrir con el Fondo Solidario?

—Hoy se conoció un decreto de necesidad y urgencia del Ejecutivo a través del cual se deja sin efecto el Fondo Federal Solidario por el cual se transfería a las provincias y municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación. Hay que poner en contexto algunas cosas, en primer lugar que el Pacto Fiscal que firmaron todas las provincias, menos La Pampa y San Luis, ya empezaba a prever este tipo de situaciones. Lo otro es que este fondo se crea en 2009 por Cristina Kirchner para de algún modo, convencer a los intendentes y a los gobernadores que siguieran apoyando un 35% de retenciones en la soja. Fue una medida política que se crea en 2009 cuando las provincias solo recibían la cuarta parte de la recaudación de los impuestos nacionales. Gracias a decisiones que se vienen tomando en los últimos dos años, y que fueron adoptadas por este gobierno, las provincias han pasado a recibir en la actualidad un tercio de los recursos nacionales y continuarán aumentando su participación en los próximos años. Lo cual se entiende desde el Ejecutivo que torna innecesaria la continuidad de este mecanismo de compensación. La reducción de los reintegros a la exportación, que se deduce de la recaudación coparticipable, entendemos de algún modo compensa, aunque sea parcialmente la pérdida de los ingresos de las provincias. Hay más fondos provinciales para obras y además le estamos devolviendo, desde diciembre de 2015, el 15%.





—Bueno, pero eso fue por un fallo de la Corte Suprema, que se tuvo que hacer desde diciembre de 2015...

—Y se está haciendo y se está devolviendo. El problema fiscal de la nación afecta a todos los argentinos. Las provincias obviamente y los municipios también. Son medidas para dejar atrás décadas de déficit, generado de crisis y de inflación.





—Usted estuvo reunido con el intendente Corral esta semana, ¿esto no se habló?

—La verdad es que esto no lo charlamos. No era noticia en el día de ayer. Esto me entero hoy al mediodía cuando llego a la Capital Federal.





—Eso es lo que uno observa y que genera algo de ruido. Hace dos semanas Marcos Peña en Santa Fe dijo que no era intención del gobierno plantear cambios al fondo sojero. Usted recién hablaba de que algo de todo esto se anticipaba en el pacto fiscal firmado por los gobernadores, ¿se decía específicamente esto en el pacto?

—No sé si específicamente estaba. Tendría que releer el pacto fiscal, pero sí estaba en el papel que esto no iba a continuar por mucho tiempo más. No me acuerdo bien cómo estaba redactado, pero fue un tema que se discutió en su momento con el ministro Frigerio cuando los gobernadores firmaron. No me acuerdo cómo quedó tal cual firmado en el documento, pero era un tema que ya se venía discutiendo en ese momento. Ahora, yo les confieso con absoluta franqueza que también a mí me sorprendió hoy a la mañana cuando me enteré del decreto. Es más, son decretos que después nosotros los tenemos que defender en el Congreso de la Nación.





—Es que hay varios legisladores de Santa Fe y distintas provincias que ya están planteando ir con algún proyecto para revertir el DNU. ¿conoce el impacto que puede llegar a tener esta medida en pueblos y ciudades?

—Lo sé y lo he hablado con algunos intendentes de la provincia, incluso del PJ. Lo que yo quiero hacer es nutrirme de la mayor cantidad de información posible. He pedido información al equipo del Ministerio de Hacienda. Algo les acabo de adelantar recién, cuál es la perspectiva y la visión que se tiene desde el Ejecutivo, yo soy legislador nacional, pertenezco a un partido político, pero también soy de la provincia de Santa Fe y tengo que defender los intereses de los santafesinos, y para hacerlo de la forma más correcta posible tengo que tener información y es lo que estoy pidiendo.





—Para dejar en limpio los números, usted decía que por un lado se quita el Fondo Solidario, pero estaba ingresando más dinero a la provincia bajo otros conceptos. ¿A través de qué conceptos se coparticipa más dinero a la provincia?

—Es parte de la información que estoy pidiendo. Pero, en parte por los derechos de exportación que pasan a ser coparticipables y que se va a derramar, a través de la coparticipación en un mayor beneficio de las provincias. Obviamente, después las provincias tendrán que bajarlo y distribuir como corresponde eso a los municipios, que en muchas provincias no ocurre también.





—¿Cómo pueden llegar a afectar los vaivenes económicos de cara a la próxima elección?

—Yo creo que obviamente esto afecta de algún modo la imagen, la credibilidad y queremos ser más concretos, la intención de votos que pueda llegar a tener Cambiemos y la figura del presidente Macri en la Nación y en todo el país. Es así, esto es lógico y natural que ocurra. Pero también creo que el pueblo argentino mayoritariamente ha alcanzado una madurez que le permite ver que este es un gobierno que está asumiendo el costo de tomar las decisiones que tenga que tomar, que no está pensando en las próximas elecciones, sino más bien pensando en las próximas generaciones y haciendo lo que verdaderamente tiene que hacer para mejorar la Argentina y para sacar al país adelante. Si no estuviéramos convencidos de esto no estaríamos tomando este tipo de medidas. Insisto, antipopulares, antidemagógicas, que tienen un altísimo costo político. Podríamos estar haciendo otras cosas y tarde o temprano la crisis se iba a dar. Estamos tomando las medidas que entendemos que son lo mejor para la Argentina y estamos asumiendo un costo político.