Iniciativas comunitarias: tensa y larga reunión entre Medrano y los concejales

Pasada las 10.30 casi todos los concejales -porque estuvo ausente Leonardo Simoniello (FPCyS)- recibieron en la sala de reuniones Zapata Gollán al secretario de Desarrollo Social del municipio, Carlos Medrano quien llegó acompañado por su par de Hacienda, Belén Etchevarría y la subsecretaria de Acción Social, Rocío Giménez. Durante más de dos horas, los ediles intentaron recabar información sobre el programa municipal Iniciativa Comunitaria y Cooperativas de Trabajo.





Durante el tiempo que duró el encuentro, entraron y salieron concejales y asesores, mientras afuera una guardia periodística esperaba detalles. Por momentos se escuchaban gritos como que la discusión subía de tono, pero por lo general reinaba el silencio. Antes de comenzar la exposición y luego de iniciar la ronda de preguntas, el concejal del PJ- Santa Fe es una Sola, le entregó una nota con las 69 preguntas y le hizo firmar a Medrano para que conste que lo recibió. Esto fue para que en caso de no satisfacer la ponencia, luego pudiera responder por escrito.









Para la oposición fue una reunión "poco fructífera y para nada esclarecedora"; en definitiva no se fueron "con las respuestas que esperaban". Mientras que el oficialismo no escatimó en elogios para con el programa y enumeró una serie de trabajos y obras que se concretaron en la ciudad a través de este programa del "cual nos sentimos muy orgullosos", dijo una edil de Cambiemos. Carlos Medrano, se retiró sin hacer declaraciones. Ante este panorama los concejales del PJ insistirán con la creación de una comisión investigadora.





Cumplir con lo acordado

"Este Gobierno dio una vez más muestra de transparencia", dijo Adriana Molina ahora del sector de Cambiemos y como vocera del oficialismo. Luego agregó tras salir de la reunión: "Cumplió con lo acordado, el secretario de Desarrollo Social asistió, como siempre lo hicieron otros funcionarios del Ejecutivo. Todas las semanas hay un funcionario conversando y dando información a solicitud de los concejales".





Molina explicó que "el Programa de Iniciativa Comunitaria es de inclusión social del que nos sentimos orgullosos porque implica dar oportunidades de empleo a personas en situación de vulnerabilidad social y al mismo tiempo realizar obras concretas y prestar servicios en los barrios de la ciudad".





Por su parte, Alejandra Obeid del sector del PJ, salió al cruce y aseguró que "la frase que más se le escuchó a Medrano fue: no voy a hablar de casos particulares" y al mismo tiempo agregó: "Todas las preguntas que le hicimos no fueron respondidas concretamente, solo dijo que lo que hay actualmente en la municipalidad son 90 convenios firmados con instituciones. Lo único concreto".





En detalle

Por otra parte, Adriana Molina detalló: "A través de este programa se ejecutaron 167 cuadras de cordón cuneta, 150 cuadras de pavimento articulado y mejoramiento de 58 espacios públicos. Además de todas las tareas de desmalezado, forestación, restauración de señales viales, limpieza de canales, conexiones de redes de agua potable y gas, entre otras".





La concejala oficialista fue también la que confirmó ese dato que dijo Medrano en la reunión sobre que existen convenios con más de 90 asociaciones civiles, cooperativas de trabajo y asociaciones vecinales. "A través de este mecanismo, y de acuerdo a las normativas vigentes, se realizan los siguientes servicios y tareas: construcción de cordón cuneta, pavimento articulado y reparación de veredas, rampas y pretiles, producción de bordillos y bloques, conexiones de redes de gas y agua potable", detalló.





Además, "tareas de mantenimiento y rectificación de cunetas, desobstrucción de bocas de tormenta, limpieza de canales a cielo abierto, ejecución y revestimiento de canales en el distrito La Costa, y elaboración de premoldeados para desagües; desmalezado e higiene urbana, forestación, mantenimiento de plazas, producción y colocación de plantines, producción de cestos en altura y recolección de residuos en zonas no cubiertas por las empresas de servicios; restauración de señales viales y pintura de sendas peatonales y zonas de estacionamiento medido; acondicionamiento de secciones del Cementerio Municipal, entre otras".





Finalmente, Adriana Molina señaló: "Quedó demostrado que el Municipio actuó de acuerdo a la normativa vigente y cumpliendo los términos de la ordenanza que crea este Programa así como con las recomendaciones de los organismos de control tanto internos como externos del Municipio. Todo lo demás que se dijo, es parte de una campaña de desprestigio contra nuestro gobierno".





Disconformidad

"No fue una reunión fructífera y además no es esclarecedora", dijo Obeid y luego agregó: "Estamos hablando de un caso de corrupción dentro de la municipalidad, entonces si un funcionario fue citado tres veces y no vino a dos y llegó a la tercera y con un cuaderno en blanco y esa es la única información que trae, en vez de aclarar se torna cada vez más sospechoso".





Ante la consulta sobre qué precisiones dio, Obeid respondió: "Esto no solo es porque apareció una investigación periodística, sino que viene de muchos años. Tenemos pedidos de informes del 2014 sin responder. Le dimos nombres y apellidos de personas que están vinculados con esto; le hablamos de la incompatibilidad que tienen empleados de la municipalidad que están como apoderados o son integrantes de las asociaciones civiles y no lo respondió; tampoco nos dijo si hubo sumarios administrativos ni si hubo algún apartamiento de funcionarios".





Luego dijo: "Lo acompañó la secretaria de Hacienda y no respondieron acerca de la cantidad de dinero que se le dio a cada institución ni de qué forma se usaron los fondos. Por eso celebro que haya una denuncia en la justicia y que desde el Concejo se haya iniciado una comisión investigadora porque la información que dio el funcionario hasta ahora es que no va a hablar sobre casos puntuales".





La concejala opositora insistió con la creación de una comisión investigadora que el interbloque del PJ propone y que el oficialismo ya anticipó que no acompañará. "Creemos que es la única forma en la que nosotros vamos a llegar a esclarecer esto como concejales de la ciudad, integrar la comisión y que esta sea la herramienta que le pueda poner luz a esta situación".