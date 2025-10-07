Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Inscripción escolar: Santa Fe lanza un sistema digital para realizar el trámite

Desde 2026, las familias podrán realizar reinscripciones, preinscripciones y cambios de establecimiento de manera ciento por ciento digital

7 de octubre 2025 · 10:55hs
Inscripción escolar: Santa Fe lanza un sistema digital para realizar el trámite

Santa Fe implementará un nuevo sistema digital que busca transformar el proceso de inscripción escolar. A partir de 2026, las familias van a poder realizar este tipo de trámites de manera completamente online.

El sistema que se inaugurará para el próximo ciclo lectivo permitirá realizar reinscripciones, preinscripciones y cambios de establecimiento de forma ciento por ciento digital. Se utilizará tanto en nivel inicial, como primario y secundario.

De esta manera, la nueva herramienta busca agilizar los trámites administrativos, brindar mayor transparencia y garantizar la continuidad de las trayectorias educativas de los estudiantes en todo el territorio provincial.

Las familias de los alumnos ya no tendrán que concurrir a los establecimientos educativos para realizar el trámite, sino que podrán anotar a los menores a través de la página web habilitada por el gobierno provincial.

Cómo funcionará el nuevo sistema digital de inscripciones escolares

Para inscribir a sus hijos en el nuevo sistema digital, los padres o tutores deberán ingresar con sus respectivos usuarios e ID Ciudadana. Luego, deben seleccionar al estudiante y elegir entre reinscripción en la misma escuela o la preinscripción en otra institución.

