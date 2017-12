Inseguridad: el ministro Pullaro recibirá a los concejales el próximo martes

En la sesión de este jueves, los concejales aprobaron por unanimidad un proyecto a través del cual solicitaban una reunión con el ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro y con el jefe de la Unidad Regional Uno (UR I), Luis Siboldi. Tras la sanción de la iniciativa, llegó desde la cartera provincial la invitación para concretar ese encuentro el próximo martes, en el edificio de calle Primera Junta al 2800.





El fin del pedido por parte de los ediles es abordar y conocer el estado de situación actual en cuanto a la inseguridad en la ciudad y analizar las políticas públicas de seguridad diseñadas para Santa Fe

La propuesta llegó al recinto de la mano de concejal del bloque justicialista Santa Fe es una sola, Ignacio Martínez Kerz, pero contó con el apoyo unánime de todo el cuerpo legislativo. "Esta propuesta tiene como objetivo analizar la actual realidad de nuestra ciudad y conocer cuáles son las políticas públicas que desde el gobierno provincial se llevan adelante en lo que queda del año y para el 2018", detalló el edil justicialista.

También contó que "la intención es conocer cuáles van a ser las inversiones en materia de prevención en seguridad y tener un panorama sobre cuál es la situación en los distintos barrios de la ciudad en cuanto a lo delictivo", agregó y al mismo tiempo dijo: "Además queremos poder coordinar algunas acciones que fueron sancionadas en el Concejo Municipal con el Ministerio de Seguridad ya que el Concejo es el primer estamento con el que el vecino tiene contacto".

En este sentido, Martínez Kerz aseguró que el "Estado municipal, a través del Concejo puede aportar nuevas ideas y miradas sobre las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana que se vienen desarrollando y, además proponer otras nuevas". "Es importante la articulación entre los distintos niveles gubernamentales y el diseño de acciones fruto del consenso y la pluralidad de voces, ya que las mismas enriquecen y estas resultan más eficientes a la hora de ponderar los logros", agregó más adelante.





Bajar la violencia

Mientras el Concejo sesionaba, llegó la confirmación desde el Ministerio de Seguridad sobre esta reunión prevista para el martes. "Si bien algunos índices mejoraron sigue siendo la ciudad más violenta del país, según los propios datos brindados por el Ministerio de Seguridad de la Nación en el mes de julio, a través del informe de Estadísticas Criminales de la República Argentina, se sostiene una tasa de homicidios del 22,2 cada 100.000 habitantes. Ello la convierte en una de las ciudades con la tasa de homicidios más alta del país".

Ante la importancia de esta reunión, Martínez Kerz dijo: "Con el ministro no tuvimos contacto en los últimos tiempos, pero no está alejado de las gestiones, atiende los teléfonos. Apenas asumió vino al Concejo Municipal. No podemos decir lo mismo del anterior, tuvimos una mala experiencia con (Raúl) Lamberto. Ahora es importante un nuevo ámbito de construcción de consenso porque la ciudad está pasando por un momento de violencia y es necesario un encuentro entre los distintos estamentos del Estado".

El edil no pudo dejar de mencionar lo que ocurrió esta semana con el asesinato de un taxista. "Lo que pasó es una foto, pero se suma a un montón de incidentes y hechos de inseguridad que viene teniendo la ciudad y que lamentablemente ha tomado mayor visibilidad con la tragedia que le tocó a este peón de taxi", agregó.

En este tema puntual dijo que la intención es conocer cuáles son las acciones que desde el Ministerio de Seguridad de la provincia se pretende llevar a cabo para paliar la situación.