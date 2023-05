El grupo que lleva adelante estas competencias nacieron no solamente de la cultura del freestyle sino también del hiphop, el break dance y los grafitis

Insert Beat, la competencia de freestyle que no para de crecer en Santa Fe

Quién es Cobe, el referente del freestyle en Santa Fe: "No existe disciplina cultural que convoque a tantos pibes"

Y precisó: "El freestyle es un estilo libre, la herramienta que tenemos los raperos para poder demostrar o sacar lo que tenemos adentro. La abundancia del corazón abre la boca, lo que hay adentro vos lo soltás. Estás en una batalla, en una rondita donde alguien se pone a tirar un beat, empiezan a rapear y vos soltás lo que tenés adentro, decís lo que te viene a la mente, no hay nada pensado". En una batalla de freestyle se enfrentan uno contra uno, aunque pueden ser más, donde se "debate rapeando", se sigue una base y el competidor con su debate argumentativo e improvisado busca convencer a la gente, al jurado y al contrincante.

El Markinal, además de ser el organizador de esta competencia, se encarga de hacer beat. "Es como hacer un instrumental, como un bombo y una caja pero con la boca, es hacer un ritmo para que los pibes por encima vayan rapeando, diciendo sus palabras", detalló.

Respecto a los inicios de esta disciplina en la ciudad, manifestó: "Acá en Santa Fe la cultura empezó hace muchísimos años. Me acuerdo que cuando tenía 12 o 15 años, allá por el 2011, 2012, se traía cantidad de gente, de raperos conocidísimos. La ciudad siempre fue un lugar donde el rap se vivió mucho, de acá salió uno de los mejores raperos de Argentina, Stuart. Rapeaba en estas plazas, donde estamos, lo conocí, lo veíamos y arrancó hace 11 años o un poco más, un activista de la movida y la cultura".

Marcos arrancó a hacer competencias seis años atrás, mientras que Insert Beat vio la luz hace un año. Y agregó: "Nos unimos a una cultura que está hace ya 10 o 11 años y viene activando con el freestyle, el rap, el hiphop, no son solo freestylers, sino que también son lo break dancers, los DJ, los que grafitean". Actualmente hay 10 organizadores y por fecha se inscriben más de 100 raperos, además de haber un público de unas 300 personas. A su vez, hay otras organizaciones de freestyle en la ciudad con las que a veces desarrollan competencias, como Invasión Raper, El Pozo Freestyle y algunas de Paraná.

"Viene mucha gente a presenciar las competencias y también a ser parte de esto, no es solo venir a rapear o hacer algo sino que muchos pibes vienen a despejarse, a soltar por ahí lo que no pueden hablar en su casa. No es solo un espacio competitivo sino también de inclusión", destacó.

Entre las actividades que llevarán adelante destacó el evento que tendrá lugar en Demos, en 9 de Julio 2239, este sábado 6 de mayo. "Va a ser una fecha importante, con distintos cupos a otras competencias del país. En junio y todos los meses que vienen tenemos fechas muy picantes", indicó. Los interesados en conocer más acerca de esta disciplina se pueden contactar con ellos por medio de su cuenta de Instagram (@insertbeat).

