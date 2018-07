Insólito: en Ceres izaron una bandera británica de Malvinas en una plaza

En la ciudad de Ceres , localidad del departamento San Cristóbal, una bandera trajo polémica entre los vecinos y el municipio. Es que el pasado lunes para el acto del 9 de julio y durante el izamiento de las banderas en la plazoleta de las Américas, colocaron una que llamó la atención: la bandera Británica de Malvinas.

Rápidamente vecinos manifestaron su repudio y enojo con lo ocurrido e hicieron circular la imagen por las redes sociales. Por su parte desde el municipio salieron a reconocer el error e hicieron público, a través de un comunicado su pedido de perdón. Más tarde, una responsable de área de protocolo del gobierno local –quienes fueron indicados como los "responsables del error"–,también hizo lo propio en las redes sociales, según publica Ceres Diario





Cómo llegó la polémica bandera a la ciudad

Según fuentes cercanas al municipio, luego de haber reinaugurado la plazoleta se dispuso la compra de las banderas que se colocarían en el lugar. Se hizo la compra, el paquete llegó y se dispuso la colocación de las banderas, sin haber revisado la totalidad de ellas.

Quien la coloco y con total desconocimiento, lo hizo cumpliendo su trabajo y sin buscar herir o provocar el enojo de los vecinos.





El comunicado del municipio

"Un error de protocolo y ceremonial que nos duele a todos"

Queremos en primer término, decir PERDÓN, siempre en el hecho de hacer, está la posibilidad de equivocarse.

Nuestro repudio, también es interno, somos convencidos de que la sociedad no debía pasar por esta situación que a todos nos duele.

Un error involuntario, un descuido, que sin dudas no debe volver a suceder. La puesta en valor de nuestra plazoleta de las Américas y la realización del acto de la independencia, estaban lejos de tener el objetivo de este error, repetimos, producto de un descuido.

Pedimos perdón a nuestros hermanos héroes de Malvinas, los reconocemos, los queremos y respetamos. Lamentamos muchísimo esta situación, que seguramente los llevo a recordar aquellos oscuros años, cuándo el pueblo Argentino nos los reconocía como debían y como lo hacemos hoy.

Somos fieles defensores de nuestra patria, tratamos siempre de reivindicar aquella gesta de Malvinas, con el valor y honor en la que defendieron nuestra bandera.

Ni bien advertimos la situación, la bandera en cuestión fue quitada, pero el error ya estaba, y nos hacemos cargo, como manifestamos anteriormente, fue sin ninguna mala intención.

Pedido de disculpas de la funcionaria

Yanina López, una de las integrantes del equipo se hizo cargo de lo sucedido y pidió disculpas por el error.

"No soy de escribir públicamente, pero debido a lo sucedido en el Acto del 9 de Julio, en donde yo como encargada de Protocolo y Responsable total de haber controlado las banderas que fueron colgadas ese día para dicho acto.

Asumo la responsabilidad total y comentarles primero que nada que las Disculpas fueron dadas a quien corresponde y de forma personal al Sr. Pichi Quintana a quien conozco desde chica y del barrio que me vio crecer.

Eso calmó en partes mi angustia ante un hecho que produce dolor a todos los argentinos. En qué corazón cabe pensar que No somos patriotas.

Hoy está en juego mi trabajo y el sustento de mis hijas, el error y la desconcentración ocurrió en el apresuramiento del trabajo y en No advertir la presencia de esa bandera de mierda, dentro de las 24 que había que colocar.

Me Equivoqué y lo Reconozco como también me haré cargo de las consecuencias. Pero No Hagan una Masacre de mis compañeros ni del municipio, por un error.

Apenas se advirtió de la situación el intendente a cargo del municipio ordenó el retiro Inmediato de la misma y comunicó de dicha situación a la oficina correspondiente para evaluar sanciones.

Tengo amigos.. compañeros y conocidos Ex Combatientes y familiares de Malvinas. Por eso estoy pidiendo disculpas haciéndolo público a través de este medio. El que quiera sacarse dudas y charlar sobre lo ocurrido se acerca y lo hablamos personalmente. No en un medio en el que te destrozan moralmente".