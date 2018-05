Investigan a una maestra de jardín de infantes por presuntos maltratos

Una de las madres eligió dar a conocer la situación a través de Facebook: "El día 29 de mayo retiro a mi hija como todos los días del jardín" comenzó la publicación, y siguió: "La veo que está con sus ojitos llorosos como nunca. Le pregunté a su seño qué le pasaba, si se había portado bien y no me contesta, solo la mira a su compañera y a mi hija, y le dice "no digan nada que ya hablamos de esto". Preocupada le pregunté a la señorita otra vez qué pasó y no me contesta".





Alterada, la mujer consultó con otras madres por sus sospechas: "Llego a casa, empiezo a investigar en el grupo de mamis que tenemos que me hagan el favor de preguntar a sus hijos si alguien sabía algo, si le pasó algo a mí hija. Recibí un audio privado de un nene con su mamá diciéndome que a mí hija me la agarró del brazo, me la zamarreó, la sentó en una silla y la dejó encerrada en la salita mientras los otros nenes y está señorita se iban abajo".





"Mi hija empezó a llorar desconsoladamente porque no quería hablar, me dice que la señorita les enseña que ellos no tienen que contar lo que pasa adentro de la salita. Qué tienen que decir que la señorita es buena", relata la mujer para luego contar la decisión grupal de no enviar a los niños al día siguiente y exigir una reunión con los directivos.





En relación a este cuadro, UNO en la Radio dialogó con Juan Cruz Giménez, delegado de la Regional IV de Educación, quién dijo por la Sol 91.5: "Hemos tomado el caso con seriedad porque no es común que se haga una denuncia de este tipo".





"Se denuncia el trato hacia los alumnos. Recordemos que a esa edad temprana no es fácil que la niña se exprese, pero se repiten las observaciones sobre expresiones dentro del aula, destratos verbales a los pequeños o zamarreos hacia los alumnos de sala de cinco y cuatro. Si no hay una buena experiencia pedagógica impacta. Agradecemos a los padres que se acercaron ayer porque el testimonio debe ser inmediato de modo que así nos permite investigar", indicó Giménez.





Asimismo, confirmó que ya se reunieron con los directivos: "Es la primera denuncia. Vamos a ver la denuncia particular sobre el caso de una docente y su historia laboral anterior. Así como estamos avanzando vamos a tener una inmediata definición".





Este miércoles un grupo de padres y madres tomaron la decisión de no enviar a sus chicos de cinco años al Jardín de Infantes Nº 33 "Juana Paula Manso" de barrio Acería, y en cambio se presentaron en la Regional IV del Ministerio de Educación para denunciar a una de las docentes de la institución por maltratos verbales y físicos.