Iturraspe: "Las retenciones no le hacen ninguna gracia al sector productivo"

Minutos después de los anuncios tanto del presidente Mauricio Macri, como del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en los que se confirmó un nuevo esquema "transitorio" de retenciones a las exportaciones de cereales y oleaginosas, que generará recursos adicionales por derechos de exportación equivalentes al 1% del PBI, desde la Sociedad Rural de Santa Fe analizaron la medida que dijeron, "no le hace ninguna gracia al sector productivo".





"Creo que volvemos otra vez a soportar los ajustes de este país, que venía con un desfasaje sin sentido del gasto público enorme. Bueno, y el sector que permite recuperar el ingreso de dólares es el productivo, así que no tenían otra salida que volver a poner las retenciones, por más que lo estuvieron dilatando durante mucho tiempo. De esto ya se venía hablando y el presidente nos había dicho que no iban a volver, así que esto nos está indicando de la grave situación que está atravesando el país", afirmó a UNO Santa Fe el vicepresidente de la Sociedad Rural, Hugo Iturraspe.





En varios tramos de los discursos de Macri y Dujovne, se hizo hincapié en el carácter transitorio de la medida. Consultado al respecto, Iturraspe, en base a la historia reciente, desconfió de que finalmente esto sea así. "Sabemos bien que todo lo que en este país se pone como transitorio, como fue el impuesto al cheque, etcétera, no se saca más. Ahora, esperemos que de acuerdo a los pronósticos que han estado comentando, para el 2020 podríamos volver a la quita de retenciones", expresó y agregó: "Esas son cosas que estarán por verse, en el mientras tanto, volvemos nosotros a caer dentro de este ajuste, de esta nueva imposición, de este impuesto, que va a gravar al sector productivo, uno de los sectores más dinámicos que tiene el país. Pero, creo que si así lo amerita, habrá que colaborar con el país para que la situación mejore".





No obstante, más allá de la implicancia concreta para el campo, Iturraspe se mostró preocupado por la marcha de la economía y su impacto en los sectores más vulnerables.





"Lo que nos preocupa también es la parte social, que hoy está pasando un mal momento. En ese sentido, no soy optimista. Creo que vamos a entrar, por lo menos de acá a mayo, en un estado recesivo, porque la economía se ha retraído, no hay liquidez en todos los sectores del país, en la industria, en el comercio y el sector del campo. Hasta que no se tenga la cosecha fina (entre noviembre y diciembre) que es la que le va a incorporar un poco de oxigeno a la economía nacional, en el mientras tanto tenemos tres o cuatro meses todavía por delante que vamos a notar esa recesión", anticipó el ruralista.